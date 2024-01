RECENZE: V Like a Dragon: Infinite Wealth se jakuzáci vydávají na Havaj

Like a Dragon: Infinite Wealth je opět stylizován do trochu praštěné hry na hrdiny s tahovými souboji, v níž se prolínají vážné příběhové linky s těmi odlehčenými. Pro fanoušky série to není nic nového, ostatně styl drsňácké telenovely ji proslavil.

Like a Dragon: Infinite Wealth přímo navazuje na Yakuza: Like a Dragon z roku 2020. Z tohoto důvodu rozhodně nedoporučuji začínat novinkou. A pokud chcete být opravdu v obraze a plně pochopit příběh a motivace postav, měli byste si zahrát i loňský Like a Dragon Gaiden. Zatímco Yakuza: Like a Dragon představila nového hrdinu Ichibana Kasugu a jeho partu, Like a Dragon Gaiden se věnoval legendárnímu jakuzákovi Kazumovi Kiryu, protagonistovi původních dílů.

V Like a Dragon: Infinite Wealth se osudy obou hrdinů protínají. Zatímco obě předchozí hry neřeší nic menšího, než konec jakuzy v Japonsku, novinka je možná o něco víc osobnější. Úvod hry, který lze vnímat jako dlouhý tutorial, v rychlosti připomene i předešlé události, se odehrává ještě v důvěrně známé Jokohamě. Ichiban pomáhá bývalým členům jakuzy najít práci, a začlenit se tak do společnosti. Jenže minulost nakonec dožene celou jeho partu.

Už zde se prolínají vážné situace s těmi komediálními: Namba a Adachi například radí Ichibanovi jak zvládnout rande. Dostane se vám rad, že na místo setkání musíte vyrazit o hodinu dříve a klidně si zdřímnout na lavičce, protože ženy rozněžní vaše nevinná tvář. Nebo že ji máte vzít na nějaké extra pálivé jídlo a pokud se ukáže, že ho ani nedokážete snít, alespoň objekt vašeho zájmu uvidí, jak pro ni trpíte. Teď se možná ptáte, kdo je Namba a Adachi – tak vězte, že to jsou jeho parťáci z Yakuza: Like a Dragon. Pokud jste nehráli, celá randící scéna zdaleka tak nevyzní.

Problémy i na Havaji

Ichiban je sympaťák s velkým srdcem a také ohromný smolař. Smůla se mu naneštěstí lepí na paty i po příletu na Havaj takže to, co mělo být rodinné setkání, se změní v další sáhodlouhé dobrodružství plné nepravděpodobných náhod, spojenectví, setkání a dějových zvratů. Mám pocit, že tento díl nese asi nejvíc již zmíněných rysů z telenovel. Každopádně pořád to nějakým způsobem do sebe zapadá, funguje a hlavně baví.

Herní náplň je v podstatě stejná jako vždy. Můžete se věnovat řadě vedlejších aktivit, včetně nepovinných příběhů. Hlavní osa každopádně zahrnuje běhání po mapě sem a tam, ohromné množství dialogů (ostatně na nich je hra založena) a ještě větší množství soubojů. A protože spadá Like a Dragon: Infinite Wealth do kategorie JRPG, čas od času vás hra uzavře v pasážích, v nichž obvykle absolvujete jeden boj za druhým. Nebo přímo v „dungeonech“. Obecně je lepší úplně nespěchat a užívat si i ostatní aktivity, ale i tak se grindu nevyhnete. Ale neberu to nijak negativně.

Like a Dragon: Infinite Wealth Like a Dragon: Infinite Wealth

Souboje sice probíhají na tahy, nicméně obsahují tzv. quick time eventy, tedy nutnost stisknout ve správný okamžik nějaké konkretní tlačítko. Pokud se vám to povede, prováděný útok je silnější. Funguje to i při obraně, kdy můžete útok vykrýt, čímž je ztráta zdraví menší. Soubojům přesto nechybí základní taktizování.

Když ponechám stranou rezistence, je důležité maximálně využívat prostředí. Pokud poblíž vaší postavy stojí kolo, koš nebo nějaký další předmět, váš bojovník nebo bojovnice ho použije a způsobí větší zranění. To způsobíte také v okamžicích, kdy je vás protivník na zemi, případně pokud mu vpadnete do zad. Vyplatí se i přemýšlet, kam padouch po vaší útočné sekvenci dopadne – pokud na vašeho parťáka, tak ten si ještě přisadí. Jak se upevňuje vazba mezi hrdiny, časem si zpřístupní ještě týmové útoky.

Každá postava má k dispozici několik povolání. Základní jsou ještě poměrně konzervativní, takže tu máme útoky baseballovou pákou či hod pneumatiky, která rozráží vše, co ji přijde do cesty. Zdraví partě vyléčí například servírování čaje. Jenže pak jsou tu povolání typu surfař či ohnivý tanečník… Ostatně i někteří nepřátelé jsou bizarní, například tlusťoch, který používá pizzu jako štít a ohromnou láhev coly jako meč. Každopádně pocit ze soubojů je velmi uspokojivý, zejména když se vám podaří nějaké kombo a nepřátelé popadají jako kuželky.

Ráj vedlejších aktivit

Série je proslulá řadou miniher a Infinite Wealth to posouvá na nový, až neuvěřitelný level. Jasně, jsou tu snad všechny známé věci jako šipky, karaoke či hraní na arkádových automatech. Zabavit a vydělat peníze se dá i doručováním jídla, které je ovšem založené na tom, že při tom předvádíte různé triky na kole.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Tvůrci rozšířili vytváření katalogu tzv. Sujimonů, co jsou nepřátelé, se kterými jste bojovali. Infinite Wealth tuto aktivitu povyšuje na hru ve stylu Pokémonů. Budujete si kolekci, trénujete je a měříte sílu s ostatními trenéry ve městě. Bojuje se tři na tři a cílem je postavit partu tak, aby vaši bojovníci byli ve výhodě proti soupeři.

To ovšem stále není všechno. Vrcholem je Dondoko Island, separátní minihra, která pro změnu vykrádá, či spíše paroduje Animal Crossing. Na začátku je to ostrov plný odpadků a vy ho musíte proměnit v pětihvězdičkové letovisko. Nejdůležitější jsou suroviny, které sbíráte trojím způsobem. Baseballová pálka poslouží ke kácení stromů, těžbě rudy, likvidování hald odpadků a eliminaci pirátů. Se síťkou se chytají motýli, brouci a s harpunou i ryby, které lze ovšem chytat i ručně.

Postupně si zpřístupňujete různé části ostrova, které posléze můžete, respektive musíte zastavit vším možným. Umisťování budov a předmětů ve specifickém stylu totiž potěší hosty, kterým se snažíte zprostředkovat co nejúžasnější pobyt. Kromě toho si můžete zvelebovat tak své osobní místo.

Like a Dragon: Infinite Wealth Like a Dragon: Infinite Wealth

Postupem času se zpřístupní ještě farma, na níž využijete vaši kolekci Sujimonů. Těch předmětů, které můžete vyrobit, je ohromné množství. Je vlastně neuvěřitelné, že tvůrci věnovali tolik času vedlejšímu obsahu. A pokud do resortu ten čas investujete, získáte příjem pro hlavní hru.

Co se záporů týče, jsou stejné jako vždy. Alespoň po vizuální stránce nelze tentokrát obviňovat autory z recyklace, nicméně grafika už dnes neoslní. Havaj zdánlivě přináší pocit novoty, tvůrci nicméně využívají stejné postupy jako v Japonsku, takže dopad je jen vizuální. Ale lepší než nic. Příběh je pořád hodně zábavné sledovat, ovšem některé zvraty a náhody jsou přeci jen, já nevím, zvláštní.

Like a Dragon: Infinite Wealth je takové to klasické pokračování ve stylu větší, lepší. Ale nechci aby to vyznělo špatně. Toto je velmi dobrý díl, na nějž fanoušci čekali. Přináší vše, co fungovalo, ledacos vylepšuje a jako bonus přidává robustní nadstavbu. Navíc tu síly spojují dvě oblíbené postavy, co víc si přát?