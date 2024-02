Další hit. Prodeje Like a Dragon: Infinite Wealth přesáhly milion

Prodeje týden po vydání pokořily hranici jednoho milionu, pochlubila se Sega na síti X. Zároveň oznámila, že všichni majitelé hry získávají in-game dárek – kolekci tematických triček.

Sega naneštěstí neprozradila, jaký je podíl jednotlivých platforem. Hra vyšla na PC, playstationy a xboxy. Například v Japonsku je to ohromný hit. Podle magazínu Famitsu se prodalo 102 tisíc kopií na PlayStation 5 a 77 tisíc na PlayStation 4. Infinite Wealth si tak vede lépe než ve své době předchozí díl Yakuza: Like a Dragon. Každopádně Japonsko je známé tím, že se tam na xboxech skoro nehraje.

V Británii, v níž se počítají pouze krabicové prodeje, se hra probojovala na druhé místo (první je bojovka Tekken 8). Podíl prodaných kopií je 75 procent ve prospěch PlayStationu 5.

Pokud vás nový díl série, dříve známé pod jménem Yakuza, zaujal, doporučujeme zahrát si nejdřív první díl Yakuza: Like a Dragon, na nějž Infinite Wealth přímo navazuje. Pro plné pochopení příběhu byste si měli zahrát i loňský Like a Dragon Gaiden.

„Like a Dragon: Infinite Wealth je takové to klasické pokračování ve stylu větší, lepší. Ale nechci, aby to vyznělo špatně. Toto je velmi dobrý díl, na nějž fanoušci čekali. Přináší vše, co fungovalo, ledacos vylepšuje a jako bonus přidává robustní nadstavbu. Navíc tu síly spojují dvě oblíbené postavy, co víc si přát?“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu.