Seriálová událost sezony se blíží. Podívejte se na nový trailer Zaklínače

Když před dvěma roky Zaklínač vyšel, stal se hned nejsledovanějším seriálem v historii streamovací služby Netflix. O tento titul sice časem přišel, což ovšem nic nemění na tom, že na jeho druhou sezonu netrpělivě čekají desítky milionů fanoušků. A nebudou už muset čekat dlouho, celá první série totiž bude uvolněna najednou již 17. prosince. Předvánoční hity jako Mrazík nebo Tři oříšky pro Popelku tak dostanou těžkou konkurenci.

Více než o monstrech má být nová sezóna o Geraltových osudových ženách.

Tvůrci seriálu v čele s producentkou Lauren S. Hissrichovou tentokrát chtějí ukázat Zaklínače i z jeho lidské stránky a tak vedle krvavých soubojů a politikaření dostanou spoustu prostoru i emoce. To potvrzuje i nový trailer, který se na místo akce zaměřuje jen na komplikovaný vztah mezi Geraltem a Yennefer.

Už teď je navíc jisté, že seriál druhou sezonou neskončí. Třetí je už oficiálně potvrzena a pokud dramaticky neopadne divácký zájem, mají jeho tvůrci díky košatosti Sapkowského předlohy před sebou ještě spoustu materiálu. Potvrzený už je navíc i prequel Blood Origin odehrávající se tisíce let před událostmi známými z knižní série, další animovaný film ve stylu Vlčího snu (viz naše recenze) a dokonce i show zaměřená na rodiny s dětmi (viz náš článek).

Seriálová řada s (nejen) hráči milovaným sympaťákem Henry Cavillem (viz náš článek) je ovšem z hlediska ambicí tím pro fanoušky nejdůležitějším.