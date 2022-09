Yakuza v plné síle. Vrací se samurajská odbočka, osmička vyjde v roce 2024

Značka Yakuza se těší v posledních letech značné oblibě také u západního publika. Čas od času si tak hráči postesknou, že samurajské spin-offy Ishin a Kenzan vyšly pouze v Japonsku. Ryu Ga Gotoku Studio nás ovšem nenechá na holičkách.

Like a Dragon: Ishin! byl oznámen v rámci playstationového pořadu State of Play, kromě playstationů ovšem zamíří také na PC a xboxy. Středeční stream vývojářů zahrnoval i výrazně rozšířený trailer. Like a Dragon: Ishin! přitom není pouhý remaster, v nějž mnozí doufali, ale přímo remake vystavěný na Unreal Enginu 4. Ve hře uvidíme známé postavy v jiných rolích, a to i z novějších dílů včetně Yakuzy: Like a Dragon z roku 2020.

Příběh se odehrává v šedesátých letech devatenáctého století ve fiktivní verzi Kjóta. Hlavní hrdina Sakamoto Ryoma je ovšem skutečná historická postava, s níž zažijeme pád šógunátu. My v něm ovšem rozpoznáme starého známého Kazumu Kiryua, kterému sekunduje Goro Majima a další fanouškům známé postavy.

Ryoma ovládá čtyři bojové styly: šermíř, střelec, tanečník a rváč. Součástí opět bude řada ujetých situací, takže na nepřátele povoláme například tygra nebo jim do krku narveme nakládané švestky.

Během streamu byl oficiálně oznámen díl Like a Dragon 8, jehož hlavním hrdinou bude Ichiban Kasuga z Yakuza: Like a Dragon. V krátkém teaseru přitom vidíme i Kiryua. Těšit se můžeme opět na RPG pojetí s tahovými souboji. Na výsledek si ovšem chvilku počkáme, hra vyjde až během roku 2024 na PC, playstationy a xboxy.

Překvapením streamu bylo oznámení hry Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, která vyjde příští rok. Hlavním hrdinou je Kiryu a půjde o spojovník mezi Yakuzou 6 a připravovaným dílem Like a Dragon 8. Tvůrci hru popisují jako vedlejší příběh, očekávat proto máme zhruba poloviční délku. Bitky budou opět v brawler stylu.