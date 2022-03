RECENZE: Nový hrdina se v Lost Judgment: The Kaito Files předvedl skvěle

Rozšíření The Kaito Files vyžaduje původní hru a spouští se samostatně z menu. Ačkoliv zřejmě není nutné mít dokončený původní hlavní příběh, novinka se na časové ose odehrává po něm. Jednoznačně tak doporučuji pustit se do The Kaito Files až po dohrání Lost Judgmentu, neuniknou vám pak různá pomrknutí.

Jak už napovídá název rozšíření, prostor v tomto přídavku konečně dosátá Kaito, bývalý yakuzák, nyní parťák soukromého detektiva Yagamiho. Yagami má na práci jiné záležitosti, takže o agenturu se nyní stará Kaito. Úvodní případ připomene ovládání, aby se mohl rozjet klasický příběh plný zvratů.

V rámci příběhu, který se týká pohřešované ženy, nahlédneme i do minulosti samotného Kaita. Tentokrát je to i trochu osobní a případ se s minulostí přímo prolíná. Kaito je ranař, ale také ohromný sympaťák se srdcem na správném místě. Uvidíme, jak vypadal, jak se v určitých momentech zachoval a co ho formovalo. Kaito ovšem není typ, který by se utápěl v lítosti. O příběhu se nechci dál rozepisovat, protože právě on je důvod, proč si DLC pořídit. Tvůrci si nás umí pěkně vodit, takže než do sebe všechno pěkně zapadne, budete si říkat, co za tím je a těšit se.

Z herního hlediska nás žádné velké překvapení nečeká. Tvůrci si nachystali obvyklý koktejl rozhovorů, vyšetřování, plíživých pasáží, pobíhání po městě a samozřejmě soubojů, a to po většinu času v sevřeném prostoru nám již dobře známého Kamarucha. Neznamená to ovšem, že by hra byla skoupá na novinky.

Zapomeňte na Yagamiho a jeho kung-fu, Kaito je mlátička s dvojicí vlastních stylů. Bruiser je ofenzivní styl, u nějž dobré načasování akcí umožní vyblokovat útok nepřítele a přejít do protiútoku. Za styl Tank už mluví sám název – Kaito víc vydrží a hodí se proti početné skupině nepřátel. Skvělé na něm je, že Kaito v tomto stylu čapne automaticky do ruky všechno, co mu přijde po ruku. Takže vezme například skútr, kolo nebo křeslo a zběsile se ohání kolem dokola. Nemusím asi říkat, že odhazovat tímto způsobem přesilu nepřátel je hodně zábavné. Oba styly lze zhusta vylepšovat, stejně jako další pasivní či aktivní schopnosti.

Lost Judgment: The Kaito Files

Kaito má také zostřené smysly, takže během pátracích částí využije nejenom svůj ostříží zrak, ale také čich a sluch. Budete prozkoumávat vyhořelou kancelář, zachraňovat kočku, čeká vás honička a asi dvakrát najde využití i dron. Stealth pasáže jsou krátké a založené na tom, že ve správný moment někoho odlákáte mincí a poté případně sejmete.

Hra již tradičně skvěle balancuje mezi vážným příběhem a pro sérii Yakuza typickou ujetostí. Budete se snažit vzbudit spícího manažera kavárny a nepůjde to nejdřív ani megafonem. Narazíte na vysportovaného týpka, jehož zdrojem obrovské síly je popíjení alkoholu. Kuřácká pauzička ve vyhrazeném prostoru zase částečně nabije speciální útok. Získání posledního převleku ve čtvrté kapitole je s ohledem na historii dané postavy geniální. Je zde ovšem také spousta pomrknutí, která přehlédnete, pokud sérii neznáte.

Lost Judgment: The Kaito Files

Co se výtek týče, napadají mě dvě. Rozšíření bohužel neobsahuje žádné vedlejší případy, takže pokud nechcete hledat ztracené kočky, příběh na standardní obtížnost dohrajete za sedm hodin a kousek. DLC se samostatně prodává za 799 korun, což mi přijde přestřelené. Kdo pořídil ultimátní edici, má Kaitův příběh už v ceně. Na druhou stranu zde nejsou žádné umělé zdržovačky v podobě arény nebo vymlácení několikapatrové budovy.

Pokud se vám Lost Judgment líbil, nedá se nic dělat, měli byste si zahrát i The Kaito Files. Kaito ukázal, že by vlastní hru utáhl. Popravdě mi bylo líto, že už je konec. Horší je, že prozatím nevíme, co se sérií bude. Talentová agentura, pod níž je herec Takuya Kimura (propůjčil vzhled i hlas Yagaminu), totiž nechce, aby se jeho podoba objevila na PC. Pro Segu je ovšem vydání na PC důležité. Spekuluje se, že by to mohlo znamenat konec série. Nebo otěže převezme Kaito?