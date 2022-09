Období herního sucha pomalu končí, novinky ukázal i PlayStation

Sony si svůj pořad State of Play naplánovalo až na půlnoc, nakonec se nám ale ponocování vyplatilo. Dočkali jsme se totiž několika překvapivých oznámení nových značek, především z asijské produkce.

Pomyslný souboj mezi bojovými sériemi Street Fighter a Tekken bude pokračovat i v roce 2023, kdy se obě značky dočkají dalších pokračování. Ta druhá jmenovaná se konečně dočkala oficiálního potvrzení osmého dílu, a to navíc povedeným trailerem. Mysleli jsme si nejprve, že jde jen o filmovou ukázku, ale ne, jde o skutečné záběry z hraní. Žádný div, že Tekken 8 bude vyžadovat výkonné stroje, a tak kromě PS5 vyjde jen na PC a Xbox Series S/X. Datum vydání bohužel neznáme.

Blíží se i druhá generace playstationové helmy pro virtuální realitu PS VR 2 a jako připomenutí jsme dostali rovnou dva trailery na nadcházející hry. Na rovinu – ani akční adventura Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition, ani karetní RPG Demoe nejsou nic, kvůli čemu bychom okamžitě museli plundrovat prasátko, ale s helmou na hlavě může být zamýšlený zážitek daleko intenzivnější než jen z „placatého“ traileru.

Skvělou zprávou je oznámení Like a Dragon: Ishin!, což není nic jiného než remake historické odbočky ze série Yakuza, který dosud na Západě nikdy nevyšel.

Trailer na „potterovské“ RPG Hogwarts Legacy sice vypadal slušně, ve skutečnosti ale sloužil jen k tomu, aby připomněl datum vydání naplánované na 10. února příštího roku. Majitelé playstationů pak dostanou exkluzivní misi Haunted Hogsmeade Shop, která má téměř hororovou atmosféru.

Úplnou novinkou je Pacific Drive, jakýsi „závodní survival“, v němž budeme z vlastního pohledu projíždět postapokalyptickou krajinou a snažit se překonat nástrahy okolí. To vše v pěkně stylizované grafice. Vyjde v příštím roce, kromě PS5 i na PC.

O čem bude nová sociální nadstavba PlayStation Stars, jsme zatím moc nepochopili, sbírání digitálních předmětů nám totiž až moc připomíná systém sběratelských kartiček na Steamu, případně nenáviděné NFT tokeny. Než ale tento program dorazí do Evropy, bude už dostatečně vyzkoušen na jiných trzích, takže budeme dobře vědět, jestli se ho chceme zúčastnit nebo ne.

Pak už přišla pořádná nálož asijských her. Ty rozhodně nejsou pro každého, ale po nedávné prezentaci od Ubisoftu působí jejich jinakost jako živá voda.

Synduality je akční RPG, ve kterém se mladá dívky doprovázená obřím robotem (titulní dvojice mi připomněla adventuru Encodya) probíjí davy nepřátel. Od pohledu to smrdí grindem, na druhou stranu, s tím se u JRPG musí počítat. A prostředí hry je rozhodně neotřelé.

Následovala Stellar Blade, což není nic jiného než tajemný Project EVE, o kterém jsme se poprvé dozvěděli už v roce 2019. Půjde o PS5 exkluzivitu, takže se kromě zběsilých soubojů ve stylu Bayonetty můžeme těšit i na krásnou grafiku.

Další novinkou pak je samurajská open world akce Rise of the Ronin od veteránů z Team Ninja (Nioh, Dead or Alive, zároveň pracují i na soulsovce Wo Long: Fallen Dynasty). Vypadá to hodně jako Ghost of Tsushima, jen víc zaměřené na souboje. Kromě PS5 vyjde i na PC.

A na závěr očekávaný nový trailer na God of War: Ragnarok. Pokud jste dosud byli skeptičtí a hru vnímali spíš jako datadisk než regulérní pokračování, tak vám garantuji, že po jeho zhlédnutí změníte názor. Vypadá to skvěle a ti největší fanoušci si navíc mohou objednat i tematický gamepad. Vychází 9. listopadu s českými titulky na PS4 i PS5.

Na to, že po E3 a Gamescomu už jsme žádná očekávání neměli, to vůbec nebylo špatné, že?