RECENZE: Detektivka Judgment je next-gen. A pořád stojí za to

Judgment je spin-off série Yakuza, což mimo jiné znamená, že si ho můžete s klidným svědomím užít, aniž byste hráli jakýkoliv hlavní díl. Hlavním hrdinou je bývalý právník Takayuki Yagami, který s nejlepším kámošem a parťákem Masaharu Kaitem provozuje soukromou detektivní kancelář. Po řekněme tutoriálovém seznámení začíná hlavní příběhová linka, která se týká vražd členů jakuzy a obvinění kapitána rodiny Matsugane.

Všechno je samozřejmě mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdá, a nouze není ani o překvapivé zvraty. Je to právě kombinace skvěle napsaného příběhu a sympatických hrdinů, kvůli kterým stojí Judgment za to. Varuji ale, že pokud ve hrách chcete hlavně akci (která tu samozřejmě také je) a máte tendenci odklikávat dialogy, raději se poohlédněte jinde.

Základní šablona nevybočuje ze zažitého schématu her Yakuza. Zkrátka pobíháme z jednoho místa na druhé, vedeme spoustu rozhovorů, občas dáme někomu nakládačku, rozptýlíme se minihrami a plníme hlavní i vedlejší úkoly. Hra se bere vážně a hlavní dějová linka je poměrně temná, ale jak je zvykem, je zde i řada odlehčení, vtípků a wtf momentů. Boje probíhají v reálném čase a na výběr jsou dva postoje: jeden proti skupině nepřátel, druhý proti jedinému. A je to efektní podívaná. Body lze investovat do různých komb, ale i oblastí, které usnadní různé aktivity ve hře.

Novinkou Judgmentu je něco, co bych nazval jako detektivní nadstavbu, v níž zkoumáte důkazy, fotografie, analyzujete místo činu, páčíte zámky, nenápadně sledujete podezřelého či ho naopak pronásledujete. Někteří hře vyčítali, že hra v této detektivní oblasti jen klouže po povrchu, což je asi i pravda, mně však právě takové pojetí vyhovuje. Detektivní část vás vtáhne víc do příběhu, funguje jako rozptýlení, ale zároveň neotravuje.

Když se řekne next-gen

Judgment Remastered vychází na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Stadii. Vydání na PC bohužel chybí a Sega se nechala slyšet, že PC verze není „v tuto chvíli v plánu“. Tolik oficiální vyjádření. Některé zdroje však uvádějí, že Google si zaplatil časovou exkluzivitu, což znamená, že odhadem nejpozději za rok by mohla hra vyjít i na Steamu. Ostatně jak informoval známý novinář Jason Schreirer z Bloombergu, Google platil za pouhé porty her na Stadii desítky milionů dolarů. Je tak pravděpodobné, odkud v tomto směru vítr vane. A jak se praví, hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere, že? Pochopitelné ovšem je i to, že jsou PCčkáři naštvaní.

Zatímco u next-gen verze Yakuzy: Like a Dragon jsem si musel v menu volit kvalitu hry s výběrem, zda hrát v 4K, nebo 60 FPS, u Judgment Remastered žádné nastavení není. Hra zkrátka běží v 4K a 60 FPS, a to naprosto plynule po většinu času.

Patrné je jiné barevné tónování oproti původní PlayStation 4 verzi, které má svoji atmosféru a části fandů se bude určitě líbit víc. Nový vzhled má ovšem také něco do sebe, zejména pokud se na dění díváte na 4K zobrazovači. To je v některých momentech velká paráda. Vše je krásně ostré, čistší a osvětlení působí realističtěji. Pro příklady není třeba chodit daleko, neonové Kamurocho působí o něco znepokojivěji.



S next-gen verzí se pojí také krátké nahrávací časy a součástí jsou všechna DLC. Rozšiřující balíčky ovšem za moc nestojí. Jasně, je fajn mít kompletní hru, ale za věci, jako jsou kosmetické doplňky do kanclu, bych stejně nezaplatil ani korunu.

Na Xboxu Series X/S asi není co řešit. Judgment na Xboxu One nikdy nevyšel a díky Judgment Remastered si tak další hráči můžou užít tuto super hru.

Majitele PlayStation 4 nepotěší, že upgrade na PlayStation 5 verzi vůbec neexistuje, musí si tedy v případě zájmu koupit hru znovu a ani uložené pozice nepůjde přenést. Důvod je zřejmě i v tom, že port není beze změn. Například v herně je na místě Puyo Puyo bojovka Virtual Fighter 2. Na druhou stranu asi není důvod hrát Judgment po dvou letech znovu, remasterovaná verze cílí hlavně na ty, kteří Judgment vůbec nehráli. Pokud máte 4K zobrazovač a chcete hrát v 60 FPS, berte určitě novou verzi. Ale asi se nic nestane, když si na své PS4/PS4 Pro a Full HD televizi zahrajete tu původní.

V současné době tu tak máme dvě next-gen Yakuzy a v obou případech to jsou spin-offy. Možná vás napadlo, kterou si pořídit a jaké jsou hlavní rozdíly. Asi je třeba říct, že ani jedna hra nemá vizuál takový, aby mohla dělat reklamu na next-gen grafiku.

Judgment Remastered má trochu jinou stylizaci, v dálce je víc rozmazaný, ale jinak vypadají obě hry velmi podobně. Příběh je špičkový u obou, hrdinové také, i když se přiznám, že víc tíhnu k Ichibanovi a jeho partě v Like a Dragon. Minihry najdete u obou, a zatímco v Like a Dragon třeba závodíte v motokárách, v Judgmentu to jsou závody dronů. Když pominu dost rozdílné příběhy a detektivní zaměření Judgmentu, hlavní rozdíl je v soubojích. Zatímco Judgment je zpracovává jako klasickou mlátičku, Like a Dragon je JRPG a souboje probíhají na tahy. Kdybych si opravdu musel vybrat, zvolil bych Like a Dragon, nicméně za zahrání stojí obě.