ANKETA: Která letošní hra je prozatím váš kandidát na hru roku 2021?

Ondřej Martinů - Z dosavadní sestavy her roku 2021 jsem poměrně zklamaný. Zatímco loni jsme v první polovině roku hráli takové pecky jako Half Life: Alyx, The Last of Us 2 nebo Ghost of Tsushima (který u mě nakonec loni i zvítězil), letos je celkem vymeteno. Nebudu si nic nalhávat, všechno se prostě posouvá kvůli pandemii i tlaku na samotné vývojáře, a je to dost logické, jak už jsem na začátku roku varoval.

It Takes Two

Za mne tak zatím jediná hra, která znatelně převyšuje letošní produkci, je It Takes Two. Byla opravdu skvělá, doma jsme si ji ve splitscreenu parádně užili a nechala ve mně spoustu výborných dojmů. Ale že bych ji už teď chtěl dopředu nominovat na hru roku? To asi ne. I když kdo ví, třeba nakonec budu muset.



Při pohledu na seznam her, které nás letos ještě čekají, to vypadá, že pokud se dodrží termíny, It Takes Two by se nemuselo dostat ani do mé „top 3“. S napětím očekávám Forzu Horizon 5, Stray, Little Devil Inside, Oxenfree 2 nebo Horizon Forbidden West. K tomu mě může překvapit třeba i Metroid Dread, Deathloop a nebo mé zbožné přání: Hollow Knight Silksong. Letos je zkrátka v polovině roku ještě moc brzy na nějaké verdikty.



Horizon Forbidden West

Martin Kaller - Co se týče letošního roku, pak je mým velkým favoritem pokračování Horizon: Forbidden West (Horizon Forbidden West bude hra, kvůli které lidé kupují PlayStation 5) cílené na konzole PS4 a PS5. Dobrodružství v prvním dílu - Horizon: Zero Dawn (RECENZE: Horizon Zero Dawn je úchvatná cesta do pravěku budoucnosti) mne svého času nadchlo, dohrál jsem jej dvakrát a osobně řadím do pomyslné PS4 herní klenotnice. Třebaže jednička rozhodně nebyla bez chyb, za všechny zmíním nudné sbírání střípků dávných příběhů v bunkrech, tvůrci se v ní báječně trefili (nejenom) do mého apetitu.

Podobně chutné menu tedy vyhlížím v příchozím Forbidden West, jakkoliv bych osobně raději hru zcela bez kompromisů. Čímž myslím akcent na PS5 a vynechání PS4 verze, která bude next-gen inkarnaci přese všechno trochu táhnout dolů. Na druhou stranu s ohledem na smutné zjištění, že pětková řada konzole od Sony je poměrně nedostatkové zboží, asi ještě budu za PS4 podporu rád. Současně bych byl moc rád za precizně odvedenou práci, takže za sebe do tohoto úžasného světa nijak nechvátám a klidně bych držel půst až do příštího roku!

Každopádně čekání si lze zkrátit např. komiksovou řadou (Horizon Zero Dawn (comic book)) a nebo hudebním bonbónkem The Isle of Spires v podobě čtyř doprovodných songů (Horizon | Forbidden West (The Isle Of Spires EP♪) ‚ Soundtrack Preview ‚ [HQ] – YouTube) z připravovaného hitu. Všechny přitom mají mít na svědomí hudebníci, jejichž práci jsme mohli ocenit už v komerčně mimořádně úspěšném (10 milionů prodaných ks na PS4) Zero Dawn.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Jan Srp - Nejvíce jsem se letos pobavil u Disco Elysia, Mass Effectu a Final Fantasy VII Remake, ale asi není fér zde zmiňovat starší tituly, které letos dostaly jen next gen update. Hrou roku je tak pro mě zatím skvělá skákačka Ratchet & Clank: Rift Apart a při pohledu na plánovaný lineup se na tom nejspíše nic nezmění do konce roku. Co si budeme povídat, je to letos celkem bída, aspoň ale zvládám dohánět resty z minulosti.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Ondřej Zach - Letos jsem si nejvíc užil fantastickou 3D hopsačku Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, což je sice jen vylepšená verze starší hry z Wii U s novým obsahem, ale pořád jde o extra třídu. Na jedničku se povedla i hra New Pokémon Snap, v níž lovíme pokémony pomocí hledáčku fotoaparátu, či next-gen verze Judgmentu. Vyhlížím ovšem novou Forzu Horizon 5, Metroid Dread, Mario Party Superstars či Dying Light 2, takže jsem sám zvědav, jak to nakonec dopadne.



Resident Evil Village

Jan Kouba - Prozatím je jasnou volbou Resident Evil Villlage. Jsem velký fanoušek série a dá se říci, že o každém dalším dílu říkám, že je ten nejlepší, tedy až na šestý díl. Ten v mé hlavě neexistuje. Sedmička mě uchvátila plíživou a nervy drásající atmosférou. Osmička je úplně jiná, je akčnější a pohádkovější, zdálo se, že by to mohl být pro sérii průšvih, ale opak je pravdou. Chci víc takto pohádkových dílů. Snad jen některý ten lore spojující série dohromady mohl být smysluplnější, některá propojení jsou vyloženě blbá.