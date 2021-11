Díky diverzitě bude World of Warcraft lepší hra, věří její šéf

Dozvěděli jsme se například, že vzhledem ke stáří hry obsahuje World of Warcraft prvky, které „nemusely být nutně výsledkem různorodých či inkluzivních hlasů“ a na které lidé ze současného týmu „nebyli hrdí“. Naráží tak na změnu jmen u postav či odstraňování vtipů a flirtovacích hlášek.

Z rozhovoru na Venturebeat jsme se dozvěděli, že současný tým zavedl proces, který bere v potaz i zpětnou vazbu komunity, jenž umožňuje označit a přezkoumat různé části hry, ať už je to nějaký herní úkol či celá linie.

„Namátkou uvedu příklad: před pár lety se objevila řada vtipů a narážek na to, jak jsou mužští blood elfové zženštilí, že si pletou mužské blood elfy s ženami, prostě si z toho dělali legraci a ne nutně v dobrém. To mi v roce 2021 nesedí. To je věc, kterou přezkoumávala široká skupina, jež odráží diverzitu našeho dnešního týmu,“ říká Hazzikostas.



Zamýšlí se také nad tím, proč je pro Blizzard diverzita tak důležitá: „Diverzita je důležitá mimo jiné proto, že já i celý tým pevně věříme, že díky ní vzniká lepší hra a lepší produkt. Snažíme se vytvořit hru, která není určena jen pro úzce specializované publikum. Děláme hru, kterou hrají miliony lidí po celém světě, všech pohlaví, etnik, sexuálních orientací a obecně původu. Abychom lépe porozuměli této škále pohledů a měli k ní vztah, chceme mít tým se stejnou škálou pohledů,“ dodává.

To je celkem zajímavé tvrzení, vzhledem k tomu, že World of Warcraft byl vždy profilován jako mainstreamová hra, v níž si každý může najít to svoje.

Na otázku, proč jsou dnes některé prvky ve hře tak frustrující, když na ně hráči upozorňovali už v betaverzi, si sype Hazzikostas popel na hlavu. „Rozhodně. Vždy můžeme lépe naslouchat zpětné vazbě. Můžeme se také zlepšit v komunikaci o tom, že jsme zpětnou vazbu slyšeli, ale z nějakého důvodu na ni nutně nereagujeme, nebo ji bereme na vědomí a sledujeme ji. Jde o zpětnou vazbu, kterou jsme, jak komunita zdůraznila, slyšeli na mnoha frontách již v beta verzi. V některých oblastech jsme se mýlili.“ Problém je, že ta samá slova slýchají hráči už léta a přístup Blizzardu se nezměnil.

Co se budoucnosti hry týče, Hazzikostas připouští, že se ve hře jednou objeví funkce cross-raiding, tedy možnost, kdy hráči Hordy a Aliance budou raidovat spolu. „Ano, je to důležité a zvažujeme to. Je to jedna z těch oblastí, kde je třeba vyřešit spoustu věcí, vymyslet spoustu věcí, aby se to realizovalo, ale nakonec, když Jaina a Thrall spolupracují v raidu, proč by v tom raidu nemohli spolupracovat i hráči Aliance a Hordy, zvlášť když víme, že to vyřeší spoustu sociálních problémů, se kterými se lidé potýkají?“



Možná nejzajímavější část rozhovoru se týká pojetí fantasy a jeho měřítka. Hazzikostas si je vědom toho, že řada hráčů by uvítala návrat ke klasické fantasy. „Pravděpodobně se už nikdy nevrátíte k tomu, abyste byli anonymními dobrodruhy v lese. Ale Azeroth je srdcem série WoW a začalo to orky, lidmi, trpaslíky, nočními elfy a ostatními. K tomu se také chceme vrátit. Je tu prostor pro vyprávění velkého příběhu kosmického měřítka a je tu také prostor pro tradičnější core fantasy.“