World of Warcraft čeká velká změna. Horda a Aliance budou moct hrát spolu

Časy se mění. Tvůrci MMORPG World of Warcraft se rozhoupali k tomu, že v případě skupinového obsahu, konkrétně mytických dungeonů, raidů a hodnoceného PvP (arény i bitevní pole), budou moct utvořit společný tým hrdinové za Alianci i Hordu.

„Mnoho hráčů již několik let pochybuje o tom, zda je nutné, aby pravidla omezující komunikaci a spolupráci mezi Aliancí a Hordou byla tak absolutní. Rozdělení na frakce by mohlo zabránit blízkým přátelům ve společném hraní nebo způsobit, že by hráči měli pocit, že jim jejich frakce ponechává mnohem méně příležitostí věnovat se oblíbenému skupinovému obsahu,“ píše Blizzard.

Funkce bude dostupná na testovacím serveru po vydání obsahového patche Eternity’s End (9.2.0) a vydána v rámci aktualizace 9.2.5. Tvůrci už i popsali, jak bude nový mechanismus fungovat.

Do party půjde pozvat kohokoli, pokud máte jeho Battletag nebo Real ID, případně je členem cross-faction WoW komunity. Druhým způsobem je nástroj Group Finder, přičemž leader si bude moct vždy zvolit, zda chce vybírat napříč frakcemi, nebo jen v rámci své frakce. U guild, heroických dungeonů či zápasů na bitevních polích s náhodnými hráči se nic nemění, zůstávají spojené s frakcí.

V okamžiku, kdy jsou členové opačné frakce v jedné partě, mohou spolu komunikovat skrze chat. Ve venkovním prostředí ovšem stálé zůstávají nepřátelští a v režimu War Mode zcela nepřátelští. Stav se změní až v okamžiku, kdy vstoupí do dungeonu, raidu nebo se ocitnou na bitevním poli či v aréně.

„Když se na BlizzConu v roce 2019 jeden z účastníků zeptal na hru napříč frakcemi, odpověděli jsme mu, že ‚Rozdělení Aliance a Hordy ... je pilířem toho, co dělá Warcraft Warcraftem.‘ Když se však nad tím zamyslíme, je to přílišné zjednodušení: To, co je pro Warcraft zásadní, je identita Aliance a Hordy,“ vysvětluje poněkud krkolomně Blizzard.

Pravdou je, že původní konflikt se ze hry postupně vytratil a Aliance a Horda spolupracují poměrně často. Zda je to správné, může být zajímavá diskuze. Po pragmatické stránce ovšem není co řešit. Hra se podle neoficiálních informací potýká se strmým propadem předplatitelů, zajistit tak těm, co zůstávají, dostatek možností, jak poskládat partu, je pro zdraví hry důležité. A hráčům, kteří hledají někoho spolehlivého třeba na mytický dungeon s klíčem 15, jsou už nějaké frakce dávno ukradené.