Activision Blizzard vyhání sexuální obtěžování diskriminací

Pád Blizzardu Blizzard se v posledních letech potýká s odchody důležitých lidí, kteří pracovali na původních hitech studia. Za jakýsi bod zlomu můžeme označit akci Blizzcon v roce 2018, na němž spoluzakladatel studia a dlouholetý šéf Mike Morhaime oznámil odchod. Jeho nástupce J. Allen Brack se sice stal prezidentem Blizzardu, jenže Morhaime byl k tomu ještě CEO. Je asi bezpečné říct, že je to doba, kdy vliv v Blizzardu začal přebírat Activision. Následovala řada odchodů a po uspěchaném vydání Warcraft 3 Reforged, za nějž může hlavně vedení, byl rozpuštěn interní Team 1 (StarCraft II, Heroes of the Storm). Někteří veteráni založili vlastní společnosti, připomeňme Frost Giant či DreamHaven. Zlom přišel letos, kdy se provalil skandál se sexuálním obtěžováním na pracovišti. Prozatím bylo vyhozeno přes dvacet lidí, mezi nimi i ředitel Diabla 4 Luis Barriga a lead designer Jesse McCree. Ano, správně, kovboj z Overwatche se jmenoval stejně jako dnes již bývalý vývojář Blizzardu, což pravděpodobně tak 99 procent hráčů nevědělo a je jim to fuk. Současný Blizzard tak upravuje obsah ve starých hrách. Je jasné, že pohodové pracovní prostředí je důležité, nicméně už to v rámci očisty odnesly například i vtipy a flirtovací hlášky ve World of Warcraftu. Před současným týmem ovšem stojí daleko větší výzvy: musí konečně zase začít dělat skvělé hry. A to se mu nedaří. Pokazit remaster Warcraftu III, to je na pováženou. Zahlcení nesmyslnými systémy ve World of Warcraftu už odrovnalo i takového fandu, jakým jsem byl já. Tým Hearthstone dělá při návrhu amatérské chyby (prozatím poslední expanze United in Stormwind je příšernost a nový režim Mercenaries je trapná gacha ve stylu mobilních her na tahání peněz). Strategie typu Starcraft už Activision nechce a původní tým neexistuje. Pokud budete oponovat povedeným remasterem Diabla II, tak pozor, o ten se postaralo studio Vicarious Visions, které se až z rozhodnutí Activisionu stalo Blizzardem. Jsou to zprávy, při nichž se fandové cítí, jako kdyby krájeli čerstvou cibuli. Možná se ještě Blizzard chytne. Ale možná se budeme muset smířit s tím, že DNA Blizzardu už je trvale poškozeno a Activision bude tyto značky ždímat, dokud to půjde.