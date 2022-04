Rusové bez tanků, vývojáři World of Tanks se odstřihli od lukrativního trhu

Už více než jednu dekádu patří World of Tanks mezi nejpopulárnější online hry vůbec. Vývojáři dokázali objevit díru na trhu, a tak se „tanky“ staly oblíbenou kratochvílí i spousty lidí, kterým jinak běžné videohry nic neříkají.

Rusko je pro vývojáře World of Tanks klíčový trh.

Než se ze zakladatele tehdy malého týmu Viktora Kislyjeva stal dolarový miliardář, mnozí mu prorokovali krach (viz náš dobový rozhovor). Simulátor tankových bitev, byť značně odlehčený, totiž z marketingového hlediska nepůsobil jako něco, co by se dokázalo masově prosadit. Ale stalo se.

Wargaming.net vznikl v roce 1998 v Bělorusku, a i když poté společnost přesunula své sídlo na Kypr, na svoji mateřskou zem nezanevřela. Kromě toho, že tam donedávna probíhala většina vývoje, konal se tam i rodinný festival Wargamingfest, kterého jsme se v roce 2019 na vlastní kůži zúčastnili (viz naše reportáž). Obdobná akce ostatně předtím proběhla i v Moskvě, jelikož právě ruský trh byl z hlediska počtu hráčů pro tvůrce zásadní.

V roce 2018 hráli na Wargamingfestu v Moskvě Sabaton a nikdo se nepodivoval nad barvou jejich kytary.

Jenže během několika málo let se zásadně změnila politická situace. Brutální potlačování občanských protestů proti diktátorské vládě běloruského prezidenta Lukašenka a nově i invaze ruských vojsk na Ukrajinu přinutily zakladatele úspěšné firmy přehodnotit plány, a tak Wargaming své klíčové trhy opouští.

Něco takového samozřejmě nejde udělat lusknutím prstu a procesy na opuštění trhu se budou ještě nějakou dobu vléct, ovšem sdělení je jasné: World of Tanks, stejně jako další hry z portfolia Wargamingu, budou brzy v Rusku a Bělorusku nedostupné, zavírají se i vývojářské kanceláře v běloruské metropoli Minsku.

Na rozdíl od většiny ostatních společností, které opuštěním ruského trhu přichází „jen“ o část zisků, se Wargaming tímto krokem rázem ocitne bez podstatné části svých zákazníku, což bude mít na budoucnost firmy nedozírné následky. „Očekáváme, že v přímém důsledku tohoto rozhodnutí utrpíme značné ztráty,“ píše se v tiskové zprávě s tím, že všem zaměstnancům, kterých se změna dotkne, poskytnou co největší odstupné a podporu.

Hráči by se ovšem o provoz svých oblíbených her bát neměli, studio se dušuje, že má napříč světem dostatek vývojářských kapacit, které budou zajišťovat i další rozvoj. Mimo jiné mezi ně patří i více než dvousethlavé studio v Praze.