Jeden z šéfů hry World of Tanks je na běloruském seznamu teroristů

Nejsou to ani čtyři roky, co jsme na obřím rodinném festivalu autorů hry World of Tanks v centru Minsku popíjeli pivo na koncertu The Offspring (viz náš report), dnes se běloruská firma ke svým kořenům již nehlásí. Už před roky se studio Wargaming přesunulo na Kypr, po vypuknutí války na Ukrajině se rozhodlo zcela stáhnout z ruského a běloruského trhu, byť z nich pochází většina jejich příjmů (viz náš článek).

Jeden z výkladních klenotů běloruské ekonomiky, který byl mimo jiné symbolem „východoevropského Sillicon Valley,“ je tak ztracen. Že půjde o nenávratnou škodu a vzniklé příkopy se už nejspíše nikdy nepodaří zakopat, dokládá fakt, že běloruská KGB (Výbor státní bezpečnosti) zařadila jednoho z klíčových mužů Wargamingu Nikolaje Katselapova na seznam teroristů. Podle běloruských novin Nasha Niva vlastní čtyřiatřicetiletý podnikatel 17 % akcií společnosti a provinit se měl údajným financováním teroristické organizace. Tou klidně mohl být jen internetový kanál NEXTA, který se snaží nezávisle reportovat o probíhající ukrajinské válce.

Každopádně sám Katselapov je na svobodě a mimo území Běloruska, takže šance na jeho dopadení tamními úřady nejsou příliš veliké.