Konečně konkurence pro World of Tanks? Nový simulátor cílí na samotáře

Obrovský úspěch hry World of Tanks byl pro mnoho lidí překvapením, jen málokdo asi tušil, jak mnoho herně pozitivních military nadšenců na světě je.

Tankové hry do té doby byly spíš jen okrajovou záležitostí, snad jen série tahových strategií Steel Panthers se dočkala uznání i od širšího publika.

Hlavní výhodou oproti World of Tanks má být důraz na hru jednoho hráče.

World of Tanks sice stále mají velikou hráčskou základnu, nedokážou však ukojit všechna přání tankových fanoušků, a to především proto, že jsou primárně zaměřeny na hru více hráčů.

Právě tady vidí vývojáři z nezávislého studia Radian Simulations díru na trhu a svoji chystanou hru s poněkud krkolomným názvem Gunner, HEAT, PC! (jde o povel amerických tankových posádek a zároveň slovní hříčku, protože hra vyjde pouze na PC) hodlají postavit především na kampani pro jednoho hráče.

Oproti World of Tanks chtějí být daleko realističtější, zároveň ale nezapomínají na to, že musí zůstat především hrou a ne vojenským simulátorem. Nastavováním míry detailů jednotlivých atributů, jako je fyzika, balistika nebo model poškození, nyní tráví spoustu času a hledají ideální kompromis. S tím ostatně můžete pomoct i vy, a to v případě, že si zakoupíte čerstvě vydanou early access verzi. Samozřejmě co se týče obsahu a technického stavu, jde stále jen o prototyp, přesto už má na Steamu 91% hodnocení.

Gunner, HEAT, PC! se bude soustředit na moderní stroje, tedy ty vyrobené po roce 1980, a kromě tanků bude obsahovat i jiné jednotky, i když s letectvem a pěchotou se spíš zatím nepočítá. Ale co není, může být. Hra je ve vývoji již zhruba čtyři roky a ještě nějakou dobu bude. Pokud se kolem ní vytvoří silná komunita, možná se původní plány tvůrců ještě změní.