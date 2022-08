World of Tanks slaví 12. narozeniny a odměňuje věrné hráče

Už je to dvanáct let od chvíle, kdy jsme si poprvé mohli zahrát hru, které u nás nikdo neřekne jinak než prostě „tanky“. Z toho, co měla být původně zábava pro hrstku vojenských nadšenců, se v průběhu let stala masová záležitost, kterou hrají dodnes miliony hráčů. Pokud stále patříte mezi aktivní hráče, určitě si nezapomeňte v průběhu následujícího týdne pravidelně vyzvedávat dárky, které si pro vás vývojáři připravili. Těšit se můžete na speciální „skiny“, ale i nové mise.