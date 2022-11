Ubisoft se po čtyřech letech vrací na Steam, ze začátku nabídne jen tři hry

Když byl téměř před čtyřmi lety spuštěn digitální obchod s hrami Epic Store, bylo kolem toho tehdy veliké haló. Společnosti miliardáře Tima Sweeneyho se totiž podařilo přesvědčit mnoho z největších vydavatelství, aby své hry prodávaly pouze přes něj, za což jim nabízel výrazně vyšší zisky z prodeje.

Exkluzivita některých her v obchodě Epic Store spoustu lidí štvala.

Jedním z těch největších, koho se podařilo přesvědčit, byl francouzský Ubisoft, který tehdejší novinky Anno 1800 a The Division 2 ze dne na den stáhl ze Steamu. Co víc, viceprezident Ubisoftu Chris Early se v rozhovoru pro The New York Times dokonce nechal slyšet, že takový byznys model už „je nerealistický a neodpovídá stavu, ve kterém je dnes svět herní distribuce (viz náš článek).“

Inu, buď se tehdy mýlil, nebo se od té doby něco výrazně změnilo, protože se některé vynechané hry od Ubisoftu na Steam vracejí. Ano, je to bez nějaké veliké pompy a zatím se to týká pouhých tří her, i tak je to ovšem pro francouzské vydavatelství tak trochu potupou. „Neustále vyhodnocujeme, jak naše hry přiblížit různému publiku, ať už je kdekoli,“ odůvodnil nečekaný krok mluvčí společnosti magazínu EuroGamer. Již 6. prosince si tak do svých steamových knihovniček budete moct přidat Assassin’s Creed: Valhalla, Anno 1800 a Roller Champions.

Ubisoft přitom není první společností, která se na Steam vrací – už dřív stejný krok udělaly Electronic Arts, Microsoft a Bethesda, která svůj dedikovaný obchod raději úplně zavřela.