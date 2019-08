Podle Ubisoftu obchodní model Steamu neodpovídá dnešnímu světu

Francouzské vydavatelství bylo posledním velikým hráčem na videoherním trhu, který ještě letos vydávala své hry i na Steamu. To už však od ledna neplatí, všechny jejich PC novinky nalezneme už pouze v obchodě Epic Store a také vlastním klientovi Uplay. Z poslední doby se to týká například The Division 2 a Anno 1800, ještě letos tam ovšem vyjdou megahity Watch Dogs 3 a Ghost Recon Breakpoint.



The Division 2 na rozdíl od prvního dílu na Steamu nehledejte.

A vypadá to, že v Ubisoftu mohou být se svým rozhodnutím spokojeni. Všem zmíněným hrám se daří výborně a PC platforma generuje více peněz než jednotlivé konzole. I proto si mohl jejich viceprezident pro partnerství a výnosy (vice president for partnerships and revenue) Chris Early dovolit v rozhovoru pro The New York Times Steam bez skrupulí zkritizovat.

„Jejich současný byznys model je nerealistický. Neodpovídá stavu, ve kterém je dnes svět herní distribuce,“ řekl doslova. Naráží na to, že si provozovatelé Steamu berou z prodejů 30 % částky (v případě velikého úspěchu hry „jen“ 20 %), zatímco Epic Store 12 %. Ideálním řešením je však pro Ubisoft samozřejmě to, aby si lidé kupovali hry přes jejich platformu Uplay, či úplně nejlépe předpláceli měsíční službu Uplay + (viz náš článek).

Firma Valve, která Steam provozuje, na dlouhodobou kritiku a odchod mnoha důležitých her ze svého portfolia (například Borderlands 3 nebo Metro: Exodus) dosud nijak nezareagovala. Přesto si stále drží přízeň fanoušků, kterým se evidentně nechce zavedenou platformu opouštět.