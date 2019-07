Ubisoftu se daří, nejvíce peněz vydělává na PC hráčích

Společnost dokázala naplnit všechny své předsevzaté cíle, a to především díky neutuchající popularitě svých „starších“ her Rainbow Six Siege a Assassin’s Creed Odyssey.

ANNO 1800 se sice na Steamu už neprodává, ale i tak si dokázalo najít spoustu fanoušků.

Daří se ale i novinkám. Ve sledovaném období Ubisoft vydal The Divison 2 (naše recenze), která je prý dosud nejlépe prodávanou hrou letošního roku, a budovatelskou strategii ANNO 1800 (naše recenze). Ta vyšla exkluzivně jen na PC (v obchodech uPlay a Epic Store) a vydavatelství díky ní zaznamenalo v tomto segmentu prudký nárůst výdělků.

PC se tak z hlediska peněz poněkud překvapivě stalo pro Ubisoft nejúspěšnější platformou, když se na výsledku podílelo 34 %, zatímco PlayStation 4 „pouhými“ 31 % a Xbox 18 %. Zbylou část zisku pak mají na svědomí hry pro mobily a Nintendo Switch. Dá se přitom usuzovat, že tento trend bude dále pokračovat, již po prázdninách totiž Ubisoft spustí na PC svoji verzi „herního Netflixu“ Uplay+ (viz náš článek).

Watch Dogs Legion má našlápnuto stát se nejlepším dílem série.

Svoji lásku k PC ostatně Ubisoft ukázal už loni v emotivním videu (psali jsme tady) a rozhodně nezůstalo jen u slov. Hry od této společnosti jsou poslední dobou skvěle optimalizované a nezapomínají na podporu specifických vlastností počítačů, jako je třeba ovládání klávesnicí a myší, nebo ultraširoké monitory, což není v dnešní době úplnou samozřejmostí.

Na letošní rok pak Ubisoft ještě chystá Watch Dog Legions a Ghost Recon Breakpoint, a jak jsme si mohli vyzkoušet na E3, obě tyto hry mají také našlápnuto velice dobře.