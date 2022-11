Steam překonal další rekord, nejvíce ale lidé hrají free 2 play tituly

Obliba počítačových her stále roste a s ní logicky i počet uživatelů digitální platformy Steam. Během uplynulého víkendu se k němu připojilo 31 336 174 uživatelů, což je rekordní počet v jeho bezmála dvacetileté historii. Ano, podstatnou roli v tom hraje skutečnost, že Američané v minulém týdnu slavili Den díkůvzdání, takže se lidé k herním monitorům utíkali schovat před nucenými rodinnými sešlostmi, i tak jde však o působivé číslo. Ještě zajímavější je to, co lidé vlastně hráli.

Nejranější tituly na Steamu jsou multiplayerové a free 2 play.

První šestice nejoblíbenějších her je totiž distribuována zdarma, to znamená, že za její hraní platí jen ti, co si kupují kosmetické mikrotransakce. Až na sedmém a osmém místě najdeme tradiční tituly, z jejichž přímého prodeje má Steam nějaké peníze a to je Wallpaper Engine (viz náš článek) a nesmrtelné Grand Theft Auo V.

Distribuční model free 2 play se tak z mobilních zařízení naplno rozšířil i na tzv. „veliké“ platformy a daří se mu tam náramně. Na druhou stranu letošní rok je důkazem, že to ani v nejmenším neznamená konec tradičních singleplayerových her a obě scény mohou spolu existovat bez problémů, aniž by si navzájem nějak ubližovali.