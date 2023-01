Značka The Last of Us brzy oslaví deset let, autoři se chlubí prodeji

Letos v červnu uplyne deset let od doby, kdy jsme se poprvé mohli chopit ovládání stárnoucího morouse Joela a pomoct mu provést mladičkou Ellie nástrahami „zombie“ zamořené Ameriky. Po několika dílech indianajonesovského spektáklu Uncharted studio Naughty Dog nečekaně zvážnělo a na místo nadsázky a efektních akčních scén vsadilo na komornější příběh plný emocí. O tom, že se jim to povedlo, nelze mít pochyb.

Seriálové zpracování možná k The Last of Us přivede další fanoušky.

Dva roky staré pokračování už sice tak jednoznačně kladné přijetí nevzbudilo, rozhodně však jeho autory nikdo nemůže nařknout, že by v něm jen mlátili prázdnou slámu. Z nenávistných reakcí na internetu to sice mohlo vypadat, že dvojka skončila komerčním neúspěchem, ovšem tak tomu rozhodně není. Potvrzených deset milionů prodaných kopií je sice oproti komerčním hitům jako Spider-man nebo God of War málo, vzhledem k tomu, o jak brutální a téměř až fyzicky nepříjemný zážitek jde, by však asi nikdo nemohl čekat víc.

Hlavní „mozek“ série Neil Druckmann na firemním blogu prozradil, že se jednotlivých dílů série prodalo již 37 milionů kopií, těžko z toho ovšem něco usuzovat. Jednička totiž byla vydána celkem třikrát – jednou na PS3, jednou remasterovaná na PS4 a nedávno i v kompletním remaku na PS5 (ten v březnu vyjde i na PC). Není také jisté, jak se do těchto čísel započítává samostatný datadisk Left Behind (viz naše recenze).

Už jen to, kolik postava Abby naštvala lidí, dokazuje, že The Last of Us hráče zajímá.

Každopádně The Last of Us je na tom dobře, a i když třetí díl dosud nebyl oficiálně potvrzen, je jen otázkou času, kdy se tak stane. Ostatně sám Druckmann se nedávno nechal slyšet, že toho zůstalo ještě hodně nedořečeného.

Fanoušci série nyní obrací pozornost k seriálovému zpracování od HBO, jehož první díl jde do vysílání už 15. ledna. Rozporuplné pocity pak vzbuzuje plánovaná multiplayerová odbočka. Ne snad že by v Naughty Dog neuměli hru více hráčů, toho se nebojíme, jde spíš o to, že The Last of Us stálo vždy na vyprávění příběhu a boj byl spíš jen vedlejší náplní. Ale nechme se překvapit.