První trailer na seriál The Last Of Us fanoušky potěšil. Až na jednu věc

První The Last of Us vyšlo sice již před devíti lety, ale titulní stránky herních médií opanuje dodnes. Jednak minulý měsíc vyšel skvělý avšak poměrně zbytečný remake (viz naše recenze), jednak stejnojmenný chystaný seriál od HBO začíná po letech dohadů konečně nabírat jasné kontury.

Nyní jsme se konečně dočkali prvního traileru, z kterého navzdory zbytečně rychlému střihu dokážeme usuzovat mnohé.

Viděli jsme, jak budou vypadat zombie, že dojde i na zpracování prequelového datadisku Left Behind (tedy minimálně formou vzpomínkových pasáží), i to, že se autoři nebojí k předloze přidat i několik nových pasáží. Z tohoto hlediska se nabízí otázka, jestli bude pouhých deset dílů na odvyprávění celého příběhu stačit, nebo už se dopředu počítá s další sezonou.

Každopádně z těch zhruba devadesáti sekund je evidentní, že si autor původní hry Neil Druckmann dokázal pohlídat atmosféru a tak jsou fanoušci většinově spokojení. S jedinou výjimkou a to je obsazení Belly Ramseyové do role titulní postavy Ellie.

Herečka známá jako Lyanna Mormontová ze Hry o trůny jednoduše není té herní podobná ani trochu, navíc je jí 19 a Ellie ve hře má být 14, přitom právě přerod z naivního děvčete v chladnokrevnou ženu je pro vyznění celé série naprosto klíčové.

No jo, ale co s tím? Její dabérce Ashley Johnson je dnes 39, z Ellen Page, která Ellie snad jako jediná byla skutečně podobná, je dnes pětatřicetiletý Elliot. Tvůrci seriálu tak neměli žádnou ideální volbu a rozhodli se tak, jak se rozhodli. Až hotová verze ukáže, jestli to bylo správné.

Ono bude hlavně záležet na tom, na koho filmaři primárně cílí. A něco mi říká, že ti nejvíc hardcore fanoušci, kterým mohla prasknout žilka i ze změn mezi prvním a druhým dílem (viz náš článek), to asi nejsou. Seriál je spíše ideální příležitostí představit skvělý příběh širšímu publiku, které si potom zpětně najde čas k poznání předlohy, stejně jako se to třeba podařilo tvůrcům Pána prstenů, Duny nebo třeba již zmíněné Hry o trůny.

Osobně musím říct, že i jako největší fanoušek této značky nemám chuť tak krátce po nedávném dohrání ředit svůj zážitek opakováním dobře známého. Na druhou stranu do vydání naplánovaného na příští rok se to pravděpodobně změní.