Seriál The Last of Us se odchýlí od předlohy, ubere násilí i změní barvu kůže

Do vydání prvního dílu seriálu The Last of Us zbývají poslední dny a očekávání fanoušků jsou na maximu. Sami tvůrci se tváří, jakoby mělo jít o přelomové dílo, zároveň však dopředu upozorňují, že se nebáli od předlohy občas odklonit.

Podle režiséra hry Neila Druckmanna například výrazně omezili brutální scény, které podle něj v pasivním médiu tolik nevyniknou. Ne tedy, že by z The Last of Us udělali záležitost pro děti, ale explicitním násilím výrazně šetří, aby si prý uchovali jejich šokující dopad.

O tom, že herečka Bella Ramsey není původní Ellie vůbec podobná už toho bylo napsáno mnoho, ani to by však nakonec nemuselo být překážkou. Fanoušci si dali tu práci a „namodovali“ její podobu do původní hry a jak se můžete přesvědčit v následujícím videu, docela to funguje. Tak proč ne naopak?

Spoustu pozornosti vzbudilo i obsazení černošské herečky Rutiny Wesley do role Tommyho ženy Marie, která byla v originále běloška. Barva kůže fiktivních postav je poslední dobou veliké společenské téma, uvidíme, jestli toto rozhodnutí vzbudí podobné vlny nevole jako se loni stalo Zaklínači od Netflixu nebo Prstenech moci od Amazonu.

Největší změnou z hlediska děje má být ovšem způsob, kterým se postapokalyptickým světem šíří nákaza, která dělá z lidí nemyslící příšery. I když tak na první pohled mohou vypadat, nejsou zdejší monstra nemrtvé zombie, ale za jejich agresivní chování je zodpovědná parazitická houba, která se ve hře šíří pomocí do vzduchu uvolněných sporám. To by ovšem znamenalo, že by herci museli mít po většinu času na obličeji plynovou masku.

Jestli jsou provedené změny ku prospěchu nebo ne se naštěstí dozvíme už brzy, konkrétně v neděli 15. ledna, kdy má na HBO Max premiéru první z celkem ohlášených devíti dílů série.