Blíží se seriálová událost roku. Proč v pondělí sledovat The Last of Us

Filmy či televizní pořady, které vznikly podle videoherní předlohy, nemají dlouhodobě dobrou pověst, byť nedávné kousky jako Ježek Sonic či Detektiv Pikachu nám dávají naději, že to jde. V pondělí 16. ledna bude mít na streamovací platformě HBO Max premiéru první díl seriálu, který vznikl podle úspěšné playstationové hry The Last of Us. Zajímat by vás měl i v případě, že se nepovažujete za fanoušky videoher. Proč?

Příběh se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Společně se pak vydávají na cestu napříč Spojenými státy.

O scénář se postarali Craig Mazin a Neil Druckmann. První zmíněný je podepsaný pod seriálovým hitem Černobyl, druhý pak pod videoherní předlohou. Seriál se nebojí některé věci změnit. Změnili například způsob, jakým se ve světě šíří nákaza, aby lidé nemuseli nosit plynové masky. Ubrali násilí a přidali interakce mezi lidmi. Příběh ovšem nejde za rámec počítačové hry.

A jak se zdá, výsledkem je trefa do černého. Hodnocení na agregátoru Rottentomatos na základně recenzí médií, která viděla seriál v předstihu, je fenomenálních 97 procent.

The Wrap oceňuje, že se tvůrci drží předlohy, byť se nebáli představit i nové postavy. Pascal je prý v roli Joela, za nímž se táhnou nedořešená traumata z minulosti, fenomenální.

„The Last of Us nám ukazuje svět, který se zbláznil, s důrazem na osobní dramata, která se na tomto pozadí odehrávají. I přes limity minulých převedení her na televizní/filmové obrazovky však první sezona vykazuje takovou jemnost a hloubku, která naznačuje, že ji ještě nějakou dobu neuvidíme naposledy,“ píše CNN.

Z pohledu Empire je to nejlepší adaptace videohry, která dosud vznikla. Recenzent chválí, že seriál prohlubuje temný příběh, ale zároveň zůstává věrný jejímu emocionálnímu jádru.

„Nejde jen o průlomovou adaptaci videohry. Je to skvělá podívaná,“ domnívá se San Francisco Chronicle.