Google ukázal budoucnost hraní: propojí hráče a diváky na jeden klik

Google připravovanou streamovací službu testoval už loni pod označením Project Stream na hře Assassin’s Creed: Odyssey od Ubisoftu. Stadia chce ovšem být víc než jen streamovací platforma.

Podle Googlu má propojit hráče, diváky a herní vývojáře. Jiný příklad: sledujete stream virtuální košíkové NBA 2K a po stisknutí tlačítka se zařadíte do fronty těch, kteří se přímo zúčastní dalšího zápasu jako hráči.

Hrát přitom bude možné na počítačích, noteboocích, telefonech, tabletech a televizích. Během streamu jsme viděli, jak prezentující přechází od jednoho zařízení k druhému a plynule pokračuje po stisknutí tlačítka v hraní.

Hardware, který všechna zařízení propojí, je ovladač. Ten pochází přímo od Googlu a kromě obvyklých tlačítek obsahuje ještě dvě další. Jedno už je vlastně také klasické, protože poslouží ke sdílení obsahu. Druhé pak vyvolá Google Asistenta, kterého se bude možné například zeptat, jak pokořit aktuální úroveň ve hře. Použít ovšem samozřejmě půjde i současné ovladače, myši a klávesnice.

Při startu služba umožní hraní až ve 4K HDR při 60 FPS. Google ovšem počítá s tím, že technologie pokročí a jako problém nevidí ani hraní v 8K ve 120 FPS. „Stadia je postavena na infrastruktuře, kterou nikdo jiný nemá,“ řekl šéfinženýr projektu Majd Bakar k síti datových center.

Služba bude spuštěna během letošního roku a mezi prvními hrami se zde objeví Doom Eternal. Na kolik předplatné vyjde, prozatím není známo. Podle stránky stadia.com to ovšem vypadá, že Česko není v první vlně podporovaných zemí.

Google má obrovské ambice a vyslal jasný vzkaz, že budoucnost her vidí ve streamování. Dokládá to i jasně cílený slogan „The future of gaming is not a box“.

Záležet samozřejmě bude na mnoha okolnostech, jednou z nich je i podpora her. Vlastní řešení totiž chystá i konkurence, Microsoft například službu Project xCloud. Připomeňme také, že herní giganti nakupovali studia, jejichž hry určitě nepustí ke konkurenci. A jsou to právě hry, které rozhodují. Ať už to bude jakkoliv, herní průmysl čekají velké změny.