Posel Smrti je na HitHitu. Žádá o peníze na remaster hudby i nový díl

Posel Smrti zůstává i po jednadvaceti letech od vydání jednou z nejlepších českých her vůbec. Co se týče celkových prodejů, nemůže se samozřejmě rovnat s populárnějšími značkami jako ArmA, Beat Saber nebo Factorio, jeho význam pro okrajový žánr adventur však dokazuje fakt, že se dočkal stejné péče jako třeba Mafie, tedy dvou pokračování a remaku prvního dílu. Nic z toho už ovšem nevznikalo u nás, značku totiž po prvním díle přebrali Němci.

Posel Smrti je u nás populární i díky skvělému dabingu českých herců.

Vývojáři z Future Games tehdy ovšem měli dostatek dalších nápadů, a než se v roce 2011 definitivně rozpadli, dali světu ještě Ni.Bi.Ru: Posel Bohů (naše recenze), Reprobates (naše recenze) a Alter Ego (které si určitě také zasloužilo recenzi, ale nějak nám tehdy muselo proklouznout).

Na všech těchto hrách spolupracoval i vývojář a hudební producent Zdeněk Houb, který se teď rozhodl otestovat, na kolik je mezi dnešními hráči Posel Smrti ještě populární. Pro začátek tím, že na crowdfundingovém portálu HitHit rozjel kampaň na financování remasterované verze soundtracků všech výše zmíněných titulů. Jako cílovou částku zvolil sedmdesát tisíc, po pár hodinách od zveřejnění už je za půlkou.

Zdeněk se nijak netají tím, že jsou jeho plány daleko smělejší. Chtěl by totiž vytvořit nový díl, jehož příběh by měl být zasazený ještě před události původní hry. To bude vyžadovat řádově víc peněz, ovšem povést by se mohlo. Jak v nedávné době ukázaly úspěšné kampaně Poldy a Bulánků, lidé se rádi vracejí do dob, kdy jsme byli paf už jen z toho, že na nás hra mluví česky.