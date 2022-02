Velké překvapení. Nová hra Pokémon Scarlet & Violet vyjde ještě letos

Předváděčka Pokémon Present zahrnovala aktualizace pro řadu úspěšných titulů, ať už je to přidání regionu Aloha do mobilního Pokémon Go, mytický pokémon Hoopa v Pokémon Unite či bezplatná aktualizace s novým obsahem u aktuálního hitu Pokémon Legends: Arceus.

Velké překvapení ovšem přišlo v samotném závěru. Ačkoli se dřív zdálo, že by mohlo být odhaleno pokračování dobrodružství Detective Pikachu, jehož první díl vyšel na handheld 3DS, nakonec jsme viděli v akci novou pokémoní hru z hlavní linie, která vyjde ještě letos na Switch. To vzhledem k tomu, že v lednu vyšel spin-off Pokémon Legends: Arceus, čekal jen málokdo.

Novinka se jmenuje Pokémon Scarlet a Pokémon Violet a představí devátou generaci pokémonů, přičemž předobrazem regionu je zřejmě Španělsko. První kusé informace každopádně potvrzují, že tentokrát bude hra pojatá jako otevřený svět.

„Různá města se plynule prolínají s divočinou bez hranic. Pokémony tohoto regionu budete moct potkat na obloze, v moři, v lesích, na ulicích – všude! Budete moct zažít skutečnou radost ze série Pokémon – bojovat s divokými Pokémony, abyste je chytili – nyní ve hře s otevřeným světem, kterou si mohou užít hráči každého věku,“ píše se v oznámení.

Zvolená verze hry ovlivní outfit hlavní hrdinky nebo hrdiny a zřejmě i dostupné pokémony. Video odhalilo i trojici startovních pokémonů, kteří vypadají opravdu velmi dobře. Osobně se i tak nechystám porušit tradici a zvolím fire pokémona.

Co se prvních dojmů týče, je zjevné, že zpracování připomíná poslední Arceus. Ten měl problém s vykreslováním objektů od středových vzdáleností dál, pohled na region s městem v dálce a řadou stromů ovšem dává naději, že i v tomto ohledu učinili tvůrci aspoň malý pokrok. Víc se dozvíme v průběhu roku.