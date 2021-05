RECENZE: New Pokémon Snap je hra, jakou svět potřebuje

New Pokémon Snap navazuje na hru Pokémon Snap, která vyšla v roce 1999 na Nintendo 64. Není to hra z hlavní série, ale slušně hodnocený spin-off založený na fotografování pokémonů. Těch bylo v původní hře 63, zatímco novinka jich přináší přes dvě stovky, a to napříč generacemi.

Přiznám se, že ačkoliv hraji pokémony od začátku, původní Snap jsem ve své době nehrál. Zkoušel jsem ho krátce až výrazně později. Byl jsem hodně zvědavý, zda více než dvacet let starý koncept osloví hráče i dnes. A upřímně řečeno, New Pokémon Snap předčil moje očekávání. Baví totiž mě i moje děti.

Vývoj mělo pod taktovkou Bandai Namco, a to z prostého důvodu. Blýsklo se bojovkou Pokkén Tournament, která vyšla na Wii U a později ve vylepšené verzi na Switch. Kromě toho, že je to skvělá záležitost po herní stránce, překvapila příjemně i grafika a zpracování samotných pokémonů. Projektu šéfoval Haruki Suzaki, který dostal na starost i New Pokémon Snap.

Klíčové pro něj bylo uchování základní hratelnosti, kdy se může každý bavit jen tím, že pozoruje pokémony a pořizuje jejich snímky. Rozhodování o tom, kteří pokémoni se ve hře objeví, považoval za „velmi obtížné“. Nejprve přemýšleli o jejich přirozených biotopech a následně výběr zúžili na základě toho, jaké by byly jejich vztahy v jednotlivých prostředích. A tak tu máme New Pokémon Snap.

Expedice volá

Vypravíme se do regionu Lental, v němž profesor Mirror a jeho pomocníci studují fenomén Illumina, který způsobuje, že pokémoni a vegetace září. Mirror nás vybaví fotoaparátem, vysvětlí základní principy a pošle na první výpravu.

Ta probíhá velmi jednoduše ve stylu kolejnicových stříleček. Vznášedlo NEO-ONE se automaticky pohybuje po své trase, takže my jako hráči se jen rozhlížíme kolem sebe a snažíme se zachytit ty nejzajímavější snímky. K ruce máme scan, který nás upozorní nejenom na pokémony v dosahu, ale i na různé objekty. Aby to bylo zajímavější, postupem se rozrůstají i naše možnosti. Pokémonům můžeme například hodit jablko či zahrát melodii, abychom vyprovokovali jejich chování či interakci.

Každá výprava končí tím, že od každého pokémona vybereme fotografii, která se nám zdá nejlepší. Ty pak profesor Mirror znalecky ohodnotí. V potaz se bere póza, velikost, umístění a podobně. V albu, respektive Fotodexu, je u každého pokémona místo na čtyři fotografie. Podle zajímavosti situace fotky spadají do čtyř kategorií – ta nejméně zajímavá je značena jednou hvězdou, zatímco ta nejzajímavější čtyřmi.

Může se tak stát, že máte krásnou fotografii, za níž získáte hvězdu nejvyšší kvality, ale spadat bude jen do jednohvězdičkové kategorie. Nebo naopak máte nic moc snímek, za nějž obdržíte nízké skóre, ale tím, že zachycuje něco méně obvyklého, například Hoothoota v letu, spadne do čtyřhvězdičkové kategorie.

Navštívíte různá prostředí a většinu i v noci. Ke každé trase se váže vlastní úroveň, po jejímž zvýšení vám pokémoni víc důvěřují. To znamená i nové možnosti, nové situace či možnost alternativní trasy průletu. Takže ano, budete navštěvovat stejná místa, ale nevidím na tom vůbec nic špatného. Snažíte se iniciovat a zachytit zajímavější situace a určitě budete mít radost, když i na známé trase objevíte něco nového. Trochu vynucené mi přijde jen hledání zářících rostlin.

Úchvatná není na možnosti Switche jen grafika, ale zejména způsob, jak tvůrci dokázali vdechnout pokémonům život. Jasně, v každé trase mají svoje předdefinované místo/trasu i chování, ale zůstává tu slušný prostor pro interaktivitu. Každopádně to vypadá kouzelně a připadáte si jako na nějaké skutečné expedici. Z pohledu zpracování to jen zvýší tlak na Game Freak, tvůrce hlavní série, byť samozřejmě není fér srovnávat kolejnicovou záležitost s otevřeným světem.

Vyšperkujte si své fotky a pochlubte se

New Pokémon Snap nežije jen z minulosti a nabízí i velmi slušnou sociální nadstavbu. Každý snímek můžete prohnat filtrem, opatřit ho různými samolepkami, rámečkem a popiskem.

Nové prvky si zpřístupňujete hraním, ale i plněním speciálních úkolů, kdy po vás profesor chce, abyste zachytili nějakou konkrétní situaci. Každopádně s úpravami se dá vyblbnout. Na různé vtipné i „vtipné“ montáže u nás doma určitě pár hodin padlo, děti to bavilo.

Vytvořte si vlastní Fotodex i ve skutečnosti Nintendo u příležitosti New Pokémon Snap navázalo spolupráci s Fujifilem, jejímž výsledkem je nová edice tiskárny Instax Mini Link pro tisk instantních fotografií. Vyšla také alternativní verze aplikace pro chytré telefony nazvaná „instax for Nintendo Switch“. Tam si můžete snímky opatřit tematickými rámečky, a to nejen ze světa Pokémonů, ale i Maria a Animal Crossingu. Během května vyjde také bundle Instax Mini Link SE Pikachu, který obsahuje obal ve tvaru Pikachua. Použít samozřejmě můžete i běžnou verzi Instaxu Mini Link, případně si fotografie vytisknete sami jinde a levněji. Instax Mini Link - Pikachu edice Instax Mini Link Instax Mini Link Instax Mini Link

Na svojí profilovou stránku si můžete nahrát až šest snímků a nechat ostatní, aby vašim výtvorům dávali lajky, zde medaile. Hra výtvory ostatních hráčů podsouvá spolu s profesorovými poznatky, takže to nepůsobí nijak násilně.

K profilům se ještě váže ikonka, hláška, titul a dva bonusové sloty na fotky má rezervované profesor. Skóre vašeho Fotodexu si můžete také porovnat s ostatními hráči. Potěší i fakt, že v prostoru, v němž jsou vystavené kreace ostatních, nevidíte pokémony, na které jste dosud nenarazili. Pokud však kliknete, že se chcete podívat, můžete.

Asi bych mohl napsat, že tras by mohlo být víc a pokémonů také. Ale nenapíšu, protože mi to nevadí. Výběr je vzhledem k povaze titulu velmi dobrý.

Vadí mi jiná věc. Při každém hodnocení můžete za každého pokémona zvolit jen jednu fotografii. Takže když se vám sejde čtyřhvězdičkový, tříhvězdičkový a dvouhvězdičkový naráz, musíte si zkrátka vybrat. To samé platí i pro plnění vedlejších úkolů. Je to zbytečné omezení, které ke casual titulu vůbec nesedne.

Původní Pokémon Snap je prý velmi krátká hra, na čtyři až pět hodin. New Pokémon Snap je delší. Záleží samozřejmě na tom, zda hrou chcete jen prolítnout, nebo zda chcete naplnit celý Fotodex. A také jestli chcete nějaký čas strávit u upravování a sdílení snímků. Ale i tak bych to odhadl na nějaký deset a víc hodin s tím, že když budete hrát jako já s dětmi, další hodiny a hodiny se nabalují, ani nevíte jak.

New Pokémon Snap je nádherná, přístupná hra pro všechny, ať už je vám čtyřicet, nebo šest. Každý si v ní může najít to své. Svět pokémonů ukazuje způsobem, jako žádná jiná. A kdo ví, třeba u spousty dětí podnítí zájem o fotografování. Určitě si také nekažte zábavu tím, že budete na internetu hledat, kde objevíte to či ono.