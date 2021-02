Chystá se remake Pokémonů Diamond & Pearl a nová hra Pokémon Legends

V sobotu 27. února uplyne přesně 25 let od vydání prvních Pokémonů. To je poměrně dlouhá doba, nicméně značka je i po tolika letech ve velmi dobré formě.

Stream zahájilo příjemně nostalgické video, které připomnělo všechny vydané hry, ale i anime a různé gimmicky. Oslava 25. výročí proběhne formou eventů taktéž ve hrách Pokémon Sword a Shield, Pokémon Go, Pokémon Café Mix a Pokémon Masters EX.

Co se nových her týče, první na řadu přišel New Pokémon Snap, který vyjde 30. dubna na Switch a budeme v něm fotografovat pokémony. V novém videu jsme viděli, jak si na vlnách užívá surfující Raichu, což jsou přesně ty momenty, které chcete cvaknout a za něž dostanete hodně bodů. Následná editace fotek umožní zvolit rámeček, přidat samolepky a další důležité věci, než budete výsledný snímek sdílet.

Potvrdil se také remake dílu Pokémon Diamond a Pokémon Pearl, po němž hráči už dlouho volali. Nové verze se jmenují Pokémon Brilliant Diamond a Pokémon Shining Pearl.

Původní hra vyšla v Evropě na handheld Nintendo DS v roce 2007 a mimochodem, na Bonuswebu si můžete přečíst dobovou recenzi. Remake má být věrný originálu, zachováno zůstane měřítko všech měst a cest, ale objeví se zde blíže nespecifikovaná vylepšení z novějších her.

Při pohledu na trailer si nelze nevšimnout nového chibi stylu, který se u části hráčů s pochopením určitě nesetká. Startovní pokémoni jsou Turtwig, Chimchar a Piplup. Hra vyjde na Switch během letošního roku.

Velmi zajímavě vypadá novinka Pokémon Legends: Arceus, která je zasazena do regionu Sinnoh v éře, kdy ještě neexistovali trenéři a ligy pokémonů. Na hráči tak bude, aby vytvořil první pokédex regionu. Pokémon Company zkouší hru pojmout trochu jinak, než jsme zvyklí.

Aby hráč chytil divokého pokémona, měl by studovat jeho chování, opatrně se k němu připlížit a posléze hodit pokéball. Vržením pokéballu, v němž je váš pokémon, se plynule spustí bitva.

Co se startovních pokémonů týče, na výběr budou Rowlet, Cyndaquil a Oshawott. Hra vyjde taktéž exkluzivně na Switch, a to začátkem roku 2022.

Ve streamu chyběla zmínka o mobilní MOBA hře Pokémon Unite, jejíž loňské odhalení se u fandů s velkým nadšení nesetkalo.