The Crown Tundra pro Pokémony Sword & Shield vyjde 22. října

Druhé rozšíření loňských Pokémonů Sword & Shield se jmenuje The Crown Tundra a po nejnovějším streamu Pokémon Company víme, že vyjde 22. října. Na záznam se podívejte zde.

Kromě nové, zasněžené krajiny a příběhu se můžeme těšit na legendární pokémony z minulých her a nový turnaj Galarian Star Tournament. V tom si zvolíme za parťáka mistry, které jsme porazili v původní hře či první expanzi Isle of Armor.

Kdo prozatím poslední Shield nebo Sword nehrál a rád by to napravil, od 6. listopadu bude v prodeji bundle, který obsáhne základní hru a obě expanze. Za kolik, to prozatím nevíme.