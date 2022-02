Pokémon Legends: Arceus slaví v Japonsku masivní úspěch

Novinka Pokémon Legends: Arceus (číst recenzi na Bonuswebu) pojímá sérii jinak, než jsme dosud zvyklí a v tomto případě se to vyplatilo. Kladné ohlasy nyní doprovázejí i velmi slušné prodeje v Japonsku. Za pouhé tři dny se tam podle Famitsu prodalo 1 424 657 kopií, a to bez započítání digitálních prodejů. Úspěšnější start v Japonsku zaznamenal už jen Animal Crossing: New Horizons s 1,88 miliony prodaných kopií.