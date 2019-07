Overwatch vydělal více než miliardu dolarů jen na mikrotransakcích

Společnost Blizzard sice vydává nové hry pomalým tempem, ale když už něco vypustí do světa, je to zpravidla obrovský hit. Nejinak je tomu i v případě týmové střílečky Overwatch, která od svého vydání v květnu 2016 oslovila více než 40 milionů hráčů.



Lootboxy nejsou mezi hardcore hráči příliš oblíbené, ale přináší vydavatelstvím spoustu peněz.

Kromě perfektní hratelnosti se podařilo dokonale nastavit i obchodní model a Overwatch vydělává i dlouho poté, co si ho hráči odnesou z obchodu domů. Mohou za to tzv. lootboxy, ve kterých si otevírají různé kosmetické doplňky, jako jsou oblečky, pokrývky hlavy či nálepky na zbraně pro každou z desítek herních postav. Přesto, že jde jen o grafická pozlátka, která nepřináší žádnou výhodu a nenarušují vybalancování, utratili už za ně lidé více než miliardu korun. Vyplývá to alespoň ze statistik analytické společnosti Superdata.

Jakkoliv je toto číslo obrovské, pro vydavatelství Activision Blizzard nejde o žádnou novinku – stejné částky už dříve dosáhlo i pět dalších značek z jejich portfolia, a to World of Warcraft, Call of Duty, Destiny, Candy Crush a Hearthstone.