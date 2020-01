Left 4 Dead se zatím oživit nechystáme, vyvrací Valve spekulace fanoušků

Společnost Valve má v portfoliu několik zajímavých značek, které ovšem nechává trestuhodně nevyužité. Rozhodně to nečiní proto, že by o ně fanoušci již nestáli, jak dokazuje vlna zájmu, kterou vzbudila nenápadná poznámka v nedávné powerpointové prezentaci šéfa čínské pobočky HTC. Ten v jedné odrážce napsal, že „HL: Alyx a LFD3“ přitáhnou k segmentu virtuální reality víc zákazníků.

V případě Half-Life: Alyx to bez debaty platí, ostatně po oznámení hry se jen zaprášilo po virtuální přilbě Valve Index (psali jsme tady). Ale co je to ta magická zkratka LFD3? Nemohl by to být Left 4 Dead 3, o jehož vývoji už se nějakou dobu spekuluje?

A few slides from my talk tonight... pic.twitter.com/bHegijjZW1 — Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) 17. ledna 2020

Bohužel nemohl. „V žádném případě nepracujeme a v několika posledních letech jsme ani nepracovali na čemkoli s tematikou L4D,“ řekli zástupci studia Valve webu IGN.

Podobným způsobem se ostatně Valve vyjádřilo už v květnu, kdy svět obletěl fanouškovský trailer (psali jsme tady), takže je na čase si přiznat, že Valve opravdu na Left 4 Dead 3 nepracují a v nejbližší době ani pracovat nebudou.