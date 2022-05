Call of Duty odměňuje hráče za útoky na King Kongovy varlata

Propojování dlouhodobě běžících her s aktuálními popkulturními fenomény je už poměrně zavedená praxe, ostatně třeba ekonomika oblíbeného Fortnite je na tom v podstatě postavena.

King Kong je největším symbolem týrání zvířat.

Časově omezená Operace Monarch, díky níž svět free 2 play střílečky Call of Duty: Warzone navštívili hlavní představitelé loňského blockbusteru Godzilla vs. Kong v tomto kontextu patří mezi ty lepší a nápaditější akce.

Kromě ostatních hráčů si během něj musí lidé nově dávat pozor i na ikonická filmová monstra, která dokážou s běžným pěšákem udělat krátký proces. Na druhou stranu za jejich poražení lze získat poměrně štědré bonusy a tak se s nimi mnozí stateční neváhají napřímo střetnout.

Uživatel Mundoschristmas na Redditu prozradil poměrně originální způsob, jak si rychle přijít k poměrně velikému množství zkušeností. Tato technika je ovšem jen pro ty největší tvrďáky a vyžaduje velkou míru přesnosti a umu. Anebo štěstí v podobě nějakého herního glitche.

Jak z mnoha filmů dobře víme, King Kong nemá okolo poletující vrtulníky rád a dokáže s nimi udělat krátký proces. Pokud se vám ovšem podaří dostat se s ní mezi jeho stehna, můžete mu pořádně ublížit tam, kde to každého samce bez ohledu na zvířecí druh bolí nejvíce – do varlat. Kolik bodů zdraví roztočená vrtule „lechtající“ gigantické žlázy slavného opičáka ubírá, není jisté, ovšem ze zveřejněného videa je patrné, že zkušenosti naskakují poměrně rychlým tempem.

Jestli se o něco podobného chcete pokusit také, máte na to čas jen do 25. května, kdy promo akce končí. Podle malého množství podobných videí na internetu ovšem usuzujeme, že to zřejmě nebude vůbec nic jednoduchého a tak možná pro zisk zkušeností vyzkoušejte nějaký tradičnější postup.