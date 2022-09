Call of Duty představilo hru více hráčů, žádné zásadní změny nečekejte

I když v letošním dílu má být příběhová kampaň mimořádně propracovaná, tou nejdůležitější částí Call of Duty stále zůstává multiplayer. Vývojáři se ani tentokrát nepouštějí do žádných experimentů (což se loni krutě nevyplatilo konkurenční sérii Battlefield, viz náš článek) a nabídnou přesně ten nekomplikovaný arkádový styl, který mají fanoušci tak rádi.

V traileru je sice patrná snaha dění na obrazovce trochu zpomalit, když budou k dispozici i taktické vychytávky jako pohyb pod vodou nebo špionážní kamery, příliš však nevěříme, že se v tradičním mlýnku na maso ujmou. Zato bojová vozidla jako lodě, buginy nebo tanky by mohly, kvůli menším mapám však rozhodne nečekejte nějaké monumentální bitvy. V nabídce herních módů pak budou kooperativní mise a časem přibudou i tzv. raidy, jak je známe například z Destiny nebo Warframe

Svého přídavku se dočká i free 2 play battle royal odbočka Warzone, kde počet novinek dosáhl takového množství, že už vývojáři oficiálně mluví o druhém dílu. V něm navštívíme obrovskou pouštní mapu Al Mazrah, kde bude kromě jiných hráčů operovat i počítačem ovládané milice. Velkých změn se pak dočká tzv. gulag, když o návrat do akce budeme bojovat ve dvojicích, nikoliv už sólo.

Svojí verzi Warzone dostanou letos i hráči na mobilech, byť v tomto případě musejí počítat s tím, že půjde o hodně ořezaný zážitek. Už nyní se můžete registrovat do bety, dostanete za to i nějaký drobný dárek.

Call of Duty toho tedy nabídne hodně, teď ještě aby to nebylo na úkor kvality.