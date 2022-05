V Activisionu vyvinuli program na měření diverzity herních postav

S tím, jak se počítačové hry stávají stále oblíbenější napříč celou společností, vzniká i poptávka po různorodosti hlavních hrdinů. Většina příběhových her je sice stále o cynických třicátnících stižených nějakou tou rodinnou tragédií, i v rámci mainstreamových her se však už nudná uniformita postupně začíná měnit. Za všechny připomeňme například hrdinky The Last of Us 2 (lezby) nebo Dishonored: Death of The Outsider (jednooká černoška).

Až díky Sojourn mají hráči Overwatche možnost hrát za černošku.

Mnohem větší variabilita panuje u těch titulů, ve kterých si lze postavu vybrat z širší nabídky. Tady vývojáři nejsou zpravidla ničím omezeni a tak mohou nabídnout hrdiny všech barev kůže, sexuálních orientací nebo třeba stavby těla. Dokonalým příkladem budiž týmová střílečka Overwatch, která nabízí třicet dva postav, mezi nimiž by si měl vybrat každý. Tedy aspoň teoreticky – ve skutečnosti je těch faktorů, podle kterých se dá posuzovat odlišnost člověka, tolik, že se na nějakou kombinaci jednoduše vždy nedostane. V případě Overwatche třeba až po šesti letech do hry přibyla černoška.

Aby se podobný „incident“ neopakoval, přišla společnost King (jinak autoři mobilní Candy Crush Sagy) spadající pod mamutí vydavatelství Activision Blizzard s originálním řešením. Vytvořila totiž softwarový nástroj Diversity Space Tool, který umožňuje jednoduše obodovat každou postavu v několika atributech, a tím dostat matematické vyjádření hodnoty její diverzity.

Například odstřelovačka Ana Amari dostává „diverzitní body“ za kulturu a rasu (pochází z Egypta), věk (je jí 60 let) a genderovou identitu, na druhou stranu ztrácí za sexuální orientaci (má totiž manžela) a socioekonomické prostředí, z něhož pochází. Stejný postup pak lze prý snadno aplikovat nejen na všechny postavy z Overwatche, ale i z posledního dílu střílečky Call of Duty. A nejen to – cílem je prý nabídnout nástroj všem vývojářům napříč herním průmyslem.

Softwarový nástroj Diversity Space Tool, který umožňuje hodnotit postavy základě jejich rasy a sexuální orientace.

Pokud ovšem někdo čekal, že za tento nápad sklidí všeobecný potlesk, krutě se přepočítal. Pod tlakem veřejnosti nakonec byla prezentace odstraněna i z oficiálních stránek (nicméně stále se dá dohledat). Lidé totiž upozorňovali na to, že jen máloco je tak rasistické, jako přidělovat lidem body na základě jejich barvy kůže.

Proti existenci nástroje ostatně vystoupili i sami návrháři Overwatche s tím, že nic takového nikdy při své práci nepoužili a všechny postavy jsou jen výsledkem jejich kreativní činnosti, nikoli společenské poptávky.

„Bože, naše vlastní společnost se usilovně snaží zabít jakékoli dobro, které vybudovali ti vývojáři, co na hře skutečně dělají,“ vyjádřila svoji frustraci například designérka Melissa Kelly. A rozhodně nebyla sama.

Dylan Snyder @chronofloss @imranzomg FWIW, the portion about Overwatch 2 was removed mostly because we’re not using it and didn’t know it existed until yesterday. oblíbit odpovědět

Vydavatelství Activision aktuálně bojuje s obrovským skandálem kolem údajného šikanování a sexuálního obtěžování na pracovišti (viz náš článek).