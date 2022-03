Call of Duty: Warzone je tak veliká, že vývojáři nemohou přidat novou mapu

Není to tak dávno, co vývojáři oblíbené free 2 play střílečky Call of Duty: Warzone „zpomalili“ internet tím, že vydali patch velikosti 84 GB (viz náš článek), díky kterému se hra na hráčských harddiscích rozrostla až na neuvěřitelných 200 GB. Od té doby se sice mnohé zlepšilo, ovšem stále jde o jednu z nejvíce rozežraných her dneška.

Potíže to nepřináší jen majitelům pomalých připojení, vzhledem k nedostatečné velikosti HDD nových konzolí (viz náš článek) to je poměrně zásadní problém pro každého, včetně samotných vývojářů. V rozhovoru s youtuberem TeePem to prozradil jeden z hlavních návrhářů hry Josh Bridge.

„Velikost instalace a reinstalace je ku***sky šílená,“ odpověděl bez obalu na to, proč nemají hráči na výběr více map než jen jednu jedinou. „Chceme to. Všichni to chceme. Jenže je tu technický problém.“ Mapa ve Warzone má 9 kilometrů čtverečních a hra zabírá kolem 80 GB (v závislosti na platformě), na další podobnou už jednoduše není prostor. Respektive je, ovšem jen teoretický, v reálu by totiž hrozilo, že jakmile hráčům dojde místo na disku na nové hry, jednoduše nějakou starší smažou. Vývojáři nechtějí riskovat, že to bude zrovna ta jejich.

Celý problém tak zřejmě vyřeší až nástupce s pracovním názvem Call of Duty 2.0., který poběží na upraveném enginu, který ovšem ještě ani nebyl oficiálně potvrzen.