Další playstationový klenot na PC? Tvůrce závodů Gran Turismo 7 zvažuje port

Vydávání původem playstationových exkluzivit na PC není nijak ojedinělé. Jen za letošní rok jsme se na počítačích dočkali severské řežby God of War, akcí Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: Legacy of Thieves Collection a hopsačky Sackboy: A Big Adventure. V přípravě jsou další a jednou z nich by mohly být i letošní závody Gran Turismo 7.

Naznačil to přímo hlavní mozek série, vývojář Kazunori Yamauchi. Když se ho portál GT Planet zeptal, zda by série Gran Turismo mohla následovat zmíněné značky, které už se na PC podívaly, odpověděl: „Ano, myslím, že ano.“

„Gran Turismo je velmi pečlivě vyladěný titul. Neexistuje mnoho platforem, na kterých by hra mohla běžet nativně v rozlišení 4K/60p, takže jedním ze způsobů, jak to umožnit, je zúžení platformy. Není to úplně jednoduché téma, ale samozřejmě se tím zabýváme a zvažujeme to,“ dodal.

Závody Gran Turismo 7 vyšly 4. března na PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra zaujme spoustou obsahu, skvělým jízdním modelem a detaily, pod palbou kritiky se ocitla kvůli mikrotransakcím, grindování a omezenému offline režimu. Řada věcí byla po vydání upravena. Recenzi čtěte na Bonuswebu zde.

Prezident Sony Jim Ryan vidí prostor k růstu v segmentu PC a mobilních her. Do pár let budou tvořit zhruba polovinu portfolia, nastínil letos investorům. Zároveň prozradil, že společnost do konce fiskálního roku 2025 vydá 12 live service her. Podrobnosti čtěte na Bonuswebu zde.