Polovina playstationového portfolia budou do pár let PC a mobilní hry

Konzole od Sony máme spojené se špičkovými exkluzivitami, které si hráči nikde jinde nezahrají. Tedy až donedávna. Sony totiž zjistilo, že o jejich hry je na PC zájem, a to i pár let po původním playstationovém debutu.

Čísla mluví jasně. Tržby z PC prodejů vzrostly z 35 milionů dolarů ve fiskálním roce 2020 na 80 milionů dolarů v roce následujícím. Letošní fiskální rok má končit s čistými tržbami 300 milionů dolarů (via VGC).

Z prezentace investorům

Ryan se domnívá, že vytvářením příběhových, graficky propracovaných her pro jednoho hráče se společnost omezuje na úzký segment trhu. „Expanzí na PC a mobilní telefony, a je třeba říci, že také do oblasti live service služeb, máme příležitost přejít ze situace, kdy jsme byli přítomni ve velmi úzkém segmentu celkového trhu s herním softwarem, do situace, kdy jsme přítomni téměř všude,“ říká. Do konce fiskálního roku 2025 (tedy do konce března 2026) tak budou zhruba polovinu portfolia tvořit PC a mobilní hry.

„Myslím si, že pokud to uděláme správně, možnosti významného růstu počtu lidí, kteří hrají naše hry, počtu lidí, kteří si naše hry užívají, a počtu lidí, kteří za naše hry utrácejí peníze, jsou exponenciálně velké.“

Ryan prozradil, že Sony do konce fiskálního roku 2025 vydá 12 live service her, z toho dvě už do konce letošního fiskálního roku. Domnívá se také, že pokud se z některých těchto her stanou komerční hity, tak to „zcela změní obchodní strukturu společnosti“. Slide také naznačuje, že vydávání her na PlayStation 4 bude do konce fiskálního roku 2025 postupně ukončeno. V případě mobilních her má společnost „agresivní plán růstu“.