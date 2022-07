Kruh se uzavřel, dnes už si můžeme zahrát Dooma v Doomovi

Doom na čtečce elektronických knih? Formalita. Doom na termostatu? Že se vůbec ptáte. Doom na displeji digitálního fotoaparát? Ti Véna písk. Doom na objednávacím terminálu u McDonald’s? Sorry, to byl fejk, ale za to někdo rozběhal Doom na ultrazvuku i těhotenském testu (viz náš článek).

Pointa podobných absurdních pokusů je v tom, že díky geniálně naprogramovanému enginu je možné rozběhnout tuto devadesátkovou klasiku prakticky na všem, co obsahuje obrazovku a nějakou možnost uživatelského vstupu.

Díky youtuberovi vystupujícímu pod přezdívkou Kgsws se nyní kruh uzavírá a Dooma si můžeme zprostředkovaně zahrát i jako minihru v originálním Doomovi.

Z programátorského hlediska je to prý poměrně tvrdý oříšek a bylo potřeba přijmout řadu kompromisů, aby to celé nakonec fungovalo, nakonec se však dílo podařilo. Pokud vás zajímá, jak to celé funguje, podívejte se na video níže:

Nám ostatním, kteří nemáme potřebné technické vzdělání to sice může připadat jako magie, ale skutečně to funguje. Dokonce si to můžete i sami vyzkoušet, potřebovat ovšem budete původní hru, nikoliv moderní a daleko používanější nadstavbu GZDoom.

Nabízí se samozřejmě připomínka, že kdyby lidstvo stejnou energii, jakou napíná k řešení podobných neexistujících problémů, věnovalo něčemu smysluplnějšímu, mohlo by se nám na této planetě žít o něco lépe. Na druhou stranu na to lze také koukat tak, že čím více lidí bude po Nolanovsku pátrat v Doomovi po Doomovi v Doomovi, tím méně jich bude toužit ovládnout svět.