Podívejte se, na čem všem jde rozběhat legendární Doom

Doom byl pro herní průmysl takovou revolucí, že hra oficiálně vyšla prakticky na všech konzolích své doby. A to i přesto, že se tam svým zaměřením vůbec nehodila. „Dobyli jsme kopec, a když jsme se dostali na jeho vrchol, zjistili jsme, že to byl špatný kopec,“ řekl například bývalý producent Segy Scott Bayless, když vzpomínal na to, jak John Carmack kvůli portu na tehdy už prakticky mrtvou konzoli 32X málem vypustil přepracováním duši. Ano, do portfolia této platformy se Doom rozhodně nehodil, alespoň to však bylo zařízení, které primárně sloužilo ke hraní her.

V průběhu sedmadvaceti let, které uplynuly od jeho vydání, zapálení fanoušci dokázali hru rozběhat i na daleko bizarnějších strojích. Níže jsou ty největší výstřelky, které lze najít na stránce s obligátním názvem It Runs Doom!



Doom na termostatu:

Doom na ultrazvuku:

Doom na tlačítkovém telefonu Sony Ericsson K800i:

Doom na klíčence:



Doom na touchbaru u notebooku:

Doom na chytrých hodinkách:

Doom na obrazovce v letadle:

Doom na miniaturním MP3 přehrávači:

Doom na bankomatu:



Doom na čtečce elektronických knih:

Doom na digitálním fotoaparátu:

Doom na piánu:



Samozřejmě se nepředpokládá, že by někdo chtěl Doom na těchto zařízeních skutečně hrát, ale lepší důkaz neuvěřitelné nadčasovosti a flexibility této nesmrtelné hry byste hledali jen těžko.