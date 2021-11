Vědec učí hrát laboratorní krysy Dooma. Běhat jim jde, střílet moc ne

Díky svým ideálním rozměrům, snadnému odchovu a vysoké inteligenci patří potkani (Rattus norvergicus) mezi nejčastěji využívaná laboratorní zvířata. Zatímco spousta z nich je vystavena nepříjemným pokusům, které mají vážné dopady na jejich zdraví a ve svém krátkém životě příliš šťastných momentů nezažijí, potkaní trojice Carmack, Romero a Tom dostala unikátní možnost vyzkoušet si to, co dělají miliony lidí po celém světě jako formu odpočinku - hrát legendární počítačovou střílečku Doom.

Všichni vědí, že nejlépe se Doom ovládá myší.

Maďarský badatel Viktor Tóth, jehož specializací je neurologie a strojové učení, si je totiž vybral za hlavní představitele originálního projektu, ve kterém chtěl zjistit, nakolik jsou hlodavci schopni naučit se automatizovaným způsobem orientaci a pohybu ve virtuálním prostoru.

Ptáte se k čemu by něco takového mohlo být užitečné? Experimenty se zvířaty mohou být mnohdy výrobně velice komplikované a kdyby se daly alespoň některé situace simulovat ve virtuálním světě, velice by to usnadnilo jejich přípravu.

„Počítačových her je mnoho a jsou snadné na výrobu. Jakmile dokážeme zvířata spolehlivě naučit hrát hry, stane příprava experimentu softwarovým problémem namísto často nákladného hardwarového problému,“ popisuje ve své dokumentaci Tóth motivy k neobvyklému pokusu, ke kterému vlastními silami vytvořil speciální zařízení.

Takto nějak prý krysy vidí, většina barev je jim zapovězena.

Pomocí mechanické paže potkany zafixoval na místě a pod nožičky jim dal pryžový „trackball,“ jehož otáčení rozpohybovalo virtuálního avatara na monitoru. V případě, že se jim dařilo to, co po nich Viktor chtěl, dostávali odměnu v podobě kapiček cukernatého roztoku z připojeného dávkovače.

Bohužel, jestli už se těšíte, že si brzy budete moci snadno pořídit spolehlivé spoluhráče, kteří vám navíc nikdy nebudou nadávat, musíme vás zklamat. I když potkani pojmenovaní po původních autorech nesmrtelné střílečky dokázali proběhnout rovnou chodbou, zastřelit číhajícího impa se jim už příliš nedařilo. Po jedenácti dnech tak Viktor pokus ukončil, aniž by přitom se přitom vůbec dostal k tomu, naučit je pohybovat se i ve třetí ose.

Na druhou stranu o úplné fiasko nešlo a někdy v budoucnu by se k projektu ještě rád vrátil. V tuto chvíli to však vypadá, že si Carmack, Romero i Tom budou muset najít jinou zábavu.