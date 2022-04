Co na to ochránci zvířat? Po hraní Dooma učí vědci krysy jezdit v autíčkách

Pokusná zvířata mají často těžký osud a jejich život bývá většinou předčasně ukončen. Alespoň některá z nich však dostanou šanci v tom krátkém čase, který jim byl dán, poznat i jiné věci než jen vnitřek své malé cely. Koncem minulého roku jsme přinesli článek o krysách, učí se hrát Dooma, nyní se vědci z britské Richmondské univerzity pochlubili, že je dokázali naučit ovládat improvizované vozítko.

Dokud nemusí řešit povinné ručení a parkování, tak řízení krysy baví.

To bylo vytvořeno pomocí podvozku z dálkově ovládaného modelu auta, k němuž byla přimontována ze všech stran průhledná nádoba sloužící jako karosérie. Samotné řízení pak bylo redukováno na tři tlačítka a tak si krysy mohly jednoduše zvolit, jestli chtějí jet dopředu, doleva anebo doprava. Primární motivací pro jízdu jim pak byl pamlsek, který byl vždy náhodně umístěn v malém ohraničeném prostoru velikosti několika desítek centimetrů čtverečních.

Během čtyřiadvaceti pětiminutových tréninků rozplánovaných do osmi týdnů se krysy naučili snadno dostat tam, kam potřebovaly a co víc, bavilo je to natolik, že autíčkem jezdily i poté, co je za to vědci přestali odměňovat. Z analýzy hormonů v jejich trusu pak vyplynulo, že po dobu trvání experimentu byly „šťastnější“ než dříve.

Cílem vědců samozřejmě není zorganizovat chlupatou alternativu k čím dál tím nudnějším závodům F1, ale chtějí takto prozkoumat, jaký vliv má okolní prostředí a celková psychická rovnováha na schopnost učit se nové věci.

Jedenáct samečků, kteří se experimentu zúčastnili bylo rozděleno do dvou skupin. Pětice z nich byla dohromady vychována ve velikém, několikapatrovém „paláci“ s mnoha hračkami, zbylých šest pak po dvojicích vyrostlo ve standardní laboratorní kleci.

Pokus dokázal nejen to, že krysáci řídící malá autíčka vypadají proklatě roztomile, ale především, že ti, co měli odmalička více podnětů, se to naučili významně rychleji.