Stáhněte si zdarma klasiku klasik, Epic rozdává famózní Doom 64

Možná by to tak mohlo podle názvu vypadat, ale Doom 64 není pouhý port klasických Doomů pro konzoli Nintendo 64, ale regulérní nová hra (ostatně více viz naše recenze). Sice běží na stejném enginu, ale ten je značně modifikovaný, takže je grafická podoba úplně jinde než u druhého dílu. Určitě si všimnete například antialisingu, což v praxi znamená, že se postavy i předměty méně „kostičkují.“

Grafika je sice pořád retro, ale působí daleko moderněji než první dva díly.

Vylepšená grafika přinesla novou podobu známých monster, která působí ještě děsivěji. Ať už bavíme o zombie vojácích, démonech, kteří už nevypadají jen jako vtipné růžové prase, nebo poletujících lebkách. Těšit se můžete i na nové nepřátele a dokonce i zbraně, mezi nimiž kraluje rovnou motorová pila se dvěma čepelemi.

Co se ovšem hratelnosti týče, je to ten starý dobrý Doom, který všichni dávno známe. Důraz je kladen na hororové pojetí, číhá na vás také spousta nástražných pastí. Obsahuje 40 levelů, některé z nich jsou ovšem tajné a nemusíte se k nim ani dostat. I tak vás čeká minimálně dvacet hodin plnokrevné brutální zábavy.

Doom 64 je sice v digitální nabídce už nějaký ten pátek a prodává se za necelé dvě stovky, určitě se však najdou takoví, kteří se mu vyhýbali, jakožto příliš velikému retru. Toto je jejich poslední příležitost ke spasení.

Hru si můžete aktivovat na tomto odkaze, poté už vám v knihovně zůstane napořád. Jen pozor, máte na to týden, poté bude v nabídce nahrazena zase jinou.