Půlka hráčů mobilního Immortal nehrála původní Diablo

Poté, co Diablo Immortal konečně vyšlo i v Číně, se vydavatelé mohou pochlubit úctyhodnými třiceti miliony hráčů. Ze zveřejněných finančních výsledků společnosti Activision Blizzard se pak ukazuje, že pro přibližně polovinu z nich jde o první seznámení s touto značkou.

Dá se to odvodit z údajů z Battle.netu, který v posledních měsících zaznamenal obrovský příval nových registrací. Ano, samozřejmě se najdou i jedinci, kteří k přihlášení do hry používají jiný účet než ten, na kterém mají ostatní hry od Blizzardu, případně hráli předchozí díly z pirátských kopií, takových ovšem bude jen zanedbatelné množství.

Obrovský počet nováčků je zároveň vysvětlením toho, proč se hře tak finančně daří, i když je hardcore komunitou tvrdě kritizována.

Pro lidi, kteří neznají originál a z ostatních mobilních her jsou na zákeřné free 2 play mechaniky zvyklí, vlastně není problém s tím, že Immortal je vlastně jen šidítko. Každopádně Blizzardu se podařilo výrazně rozšířit povědomí o značce, tak uvidíme, kolik z těchto nováčků poté zainvesntuje i do dalšího „skutečného“ Diabla, které by mělo vyjít v příštím roce.