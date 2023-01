Hráč Diabla tráví tisíce hodin čekáním na nejlepší vybavení

Je mnoho důvodů proč lidé tráví svůj volný čas u počítačových her. Někteří k nim unikají před problémy skutečného světa, jiní oceňují možnost stát se tvůrci vlastního dobrodružství, další třeba chtějí sdílet jinak neprožitelné zážitky s přáteli.

Síla Diabla leží v nekončící hratelnosti motivované touhou po co nejlepším vybavení.

Jsou tu i tací, kteří milují hlavně překonávání náročných výzev a touží být v těmi nejlepšími na světě. Že takových není úplně málo dokazuje obliba e-sportové nebo speedrunnerské (viz náš článek) scény. Do tohoto ranku můžeme zařadit i streamera vystupujícího pod přezdívkou The Travelling Inquisitor, byť tedy jeho snaha je poněkud… zvláštní.

Dal si totiž za cíl zkompletovat všechny výzvy, které nabízí oblíbené akční RPG Diablo 3 a to nejen posbírání všech achievementů a zkompletování všech výzev, ale i nalezení všech unikátních legendárních předmětů. Pokud se ve světě Diabla 3 příliš neorientujete, tak vězte, že podstatná část z těchto úkolů je ovlivněna náhodou. Více než hráčský um nebo taktizování tedy výzva prověří hráčovu trpělivost.

Zatím má za sebou 2 000 hodin a i když to vypadá, že už má většinu vytyčených úkolů hotovou (podívat se na jeho stav můžete tady), čeká ho ještě spousta „zábavy.“ Nasbírat všechny unikátní předměty totiž bude pěkná fuška, byť ten podle něj vůbec nejvzácnější nazvaný Cosmic Wings, už má za sebou.

„Měl jsem obrovské štěstí hned na začátku mé hry – tuším, že to bylo už ve 129 hodinách. Obával jsem se, že jen jejich získání zabere tisíce hodin, protože někteří hráči je hledali celé roky,“ řekl magazínu Games Radar. Pokud ho ale štěstí opustí, může „grindováním“ stále strávit i desetitisíce hodin. Že to nestihne před vydáním Diabla 4, na které se velmi těší, si je stoprocentně jistý. A proč, že to celé dělá?

„Pro mě je největším lákadlem lootovacích her vzrušení z toho, že konečně získáte předmět, po kterém jste toužili hodiny, dny nebo dokonce týdny – v některých případech může být nával dopaminu velmi uspokojující,“ vysvětlil svojí hlavní motivaci. Dlužno říct, že v příslušném vlákně na Redditu se kromě pochvalných reakcí dočkal i urážek. „Musí to být úžasné a naplňující. Jdi dál za svým snem, aby ti tu 7 dalších upocených nerdů mohlo pogratulovat,“ vysmívá se ironicky jeden z diskutujících nízkému počtu diváků jeho snažení, zatímco další ho rovnou nazývá loserem.

Že by obdobné urážky nějak otřásly jeho odhodláním je silně nepravděpodobné, od té doby už totiž přidal dalších 14 hodin.