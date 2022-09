Blizzard oznámil betu Diabla 4. Pozve ovšem jen ty nejaktivnější

Připravovaná beta se zaměří na testování end game obsahu, tedy části hry po dohrání příběhové kampaně. Právě ta má hráče díky četným aktualizacím udržet léta, Bizzard proto chce ještě před vydáním získat co nejvíce zpětné vazby.

„Úplný příběh Lilithina návratu do Sanctuary bychom neradi vyzrazovali před vydáním hry. Pro mnohé je také end game nejoblíbenějším aspektem Diabla – chceme zajistit, aby byl uspokojivý a aby v něm nechyběly rozmanité výzvy, které bude možné zažít během mnoha a mnoha herních seancí, v nichž se budou zabíjet démoni,“ říkají tvůrci.

Z tohoto důvodu Blizzard nejprve přizve do bety hráče, kteří mají s end game obsahem Diabla zkušenosti. „Využijeme především herní data a pozveme omezený počet hráčů Diabla, kteří v poslední době strávili značné množství v end gamu ve hrách Diablo II: Resurrected, Diablo III a Diablo Immortal,“ upřesňují.

Pokud si myslíte, že máte šanci na pozvánku dosáhnout, zkontrolujte si v nastavení Battle.netu, že máte zaškrtnutou položku „News and Special Offers from Battle.net“. Dostanete se k ní následovně: Account Settings / View Account -> Privacy & Communication -> Communication Preferences -> Update.

Stihnout to musíte do 11. října. Pokud budete pozváni, do 18. listopadu vám přijde e-mail z adresy noreply@e.blizzard.com obsahující další instrukce. Pokud ne, začátkem příštího roku proběhne veřejné testování. Beta bude dostupná na PC, Xboxu Series X/S, Xboxu One, PS4 a PS5 s podporou funkcí cross-play a cross-progress na všech platformách.

Co se obsahu bety týče, součástí bude event Helltide, během kterého na hráče čekají o něco silnější pekelní přisluhovači i proměna samotné Sanctuary. Z nepřátel bude padat nová měna Cinders, s níž půjdou otvírat speciální truhly s výbavou. K vyzkoušení dále budou dungeony na úrovni Nightmare, které pomocí sigilů přidají různé modifikátory obtížnosti a zároveň umožní získat lepší odměny.

Whispers of the Dead hráče nabádá plnit různé úkoly na mapě, deset hrdinských činů pak odmění sadou odměn a zkušeností. Fields of Hatred je PvP (player vs. player) zóna s možností získat různé kosmetické odměny. A finálně tu samozřejmě je i systém Paragon, který se odemkne po získání maximální úrovně a dál umožní si přizpůsobovat postavu.

Také Diablo 4 se potýká s leaky, byť ne v takovém rozsahu jako GTA 6. Aktuálně uniklo přes 40 minut z private test buildu, viz informace na Redditu.

Diablo 4 vyjde během příštího roku.