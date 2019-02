Díky podobnému názvu hry se malý tým veze na vlně úspěchu Apex Legends

Termín apex má mnoho různých významů, mimo jiné se jím v astronomii označuje bod, ke kterému směřuje sluneční soustava vzhledem k okolním hvězdám. Ale důvodem, proč ho použili tvůrci aktuálního hitu Apex Legends (více o něm tady) v názvu své přímočaré střílečky, nejspíše bude jen fakt, že zní děsně cool.

Respawn Entertainement však nejsou první, kdo si marketingového potenciálu slova povšiml, a v digitálním obchodě Steam tak najdeme rovnou několik her s výrazem apex názvu. Jednou z těch nejambicióznějších je střílečka pro virtuální realitu nazvaná Apex Constuct od malého švédského týmu Fast Travel Games. Ta vyšla již téměř před rokem a byť prý není vůbec špatná, známá je pouze úzkému kruhu nadšenců do virtuální reality. Jenže v posledních dnech se tato spíše okrajová záležitost stala jednou z obětí nečekaného úspěchu vysokorozpočtového battle royale, vydaného pod křídly nadnárodní korporace Electronic Arts.



Obě hry mají na první pohled podobnou stylizaci. Construct je vlevo, Legends vpravo.

Jelikož totiž Apex Legends na Steamu není, spousta hráčů se prostě splete a bez většího přemýšlení si Apex Construct za 30 dolarů rovnou koupí, aniž by se vůbec obtěžovali se pořádně podívat, o co že vlastně jde. Paradoxní je, že samotný Apex Legends je přitom na platformě Origin k dispozici zcela zdarma.

Malé studio tak najednou zažívá nezasloužený úspěch: nárůst návštěvnosti jejich stránky se zvýšil o 4000 % a během jediného týdne hra jen v Číně prodala více kopií než celosvětově za předchozích 11 měsíců.

Bohužel pro samotné tvůrce to žádná velká výhra není, většina zmatených zákazníků prý využívá možnosti hru do čtrnácti dnů bezplatně vrátit a ještě jejím tvůrcům v recenzi naloží za to, že se je prý pokusili podvést.

Chyba je samozřejmě jen na straně kupujících, ale ruku na srdce - komu se někdy něco podobného nestalo? Pamatuji si, jak jsem ve svých začátcích na internetu tahal dva dny přes pomalou P2P film Une liaison pornographique a teprve až v půli jeho sledování mi došlo, že navzdory slibně znějícímu názvu, jde jen o komorní francouzské drama, ve kterém se souloží jen vzácně a když už, tak jen pod peřinou.