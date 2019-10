Neznámá hra se svezla na popularitě Harryho Pottera, z vývojáře je milionář

Nezávislé studio Beawesome Games je z veliké části projektem jen jednoho člověka. Jonathan „Jao“ Slabaugh se po tragické smrti svého otce rozhodl naplnit svůj osud a všechny své síly (a finance) vrhl do tvorby online hry s draky nazvané Day of Dragons.

Po třech letech usilovné práce se vývoj přiblížil ke konci, ovšem společně s ním i zůstatek na Jonathanově kontě. A tak se mladý vývojář rozhodl vstoupit do vod komunitního financování a na serveru Kickstarter požádat fanoušky o 12 tisíc dolarů (cca 280 tisíc korun) nutných pro dokončení hry. Po dvou dnech od spuštění kampaně byl zhruba na desetině a vypadlo to, že ho čeká dlouhý měsíc stresu, zda celý projekt vůbec uspěje.



Jenže poté videoherní kolos Niantic (mimo jiné provozovatelé Pokémon GO) spustil speciální akci ve své hře Harry Potter: Wizards Unite, kterou shodou náhody pojmenoval také Day of Dragons. A začaly se dít věci. Pokud náhodou nevíte, co znamená výraz SEO a k čemu je dobrý, tak poslouchejte.

Díky tomu, že se při vyhledávání hesla „Day of Dragons“ zobrazovala jeho kickstarterová kampaň na prvním místě, o hru raketově narostl zájem a ve zbývajícím čase se podařilo vybrat těžko uvěřitelných půl milionu dolarů, tedy přes 10 milionů korun. To je mimochodem více než čtyřicetinásobek původně požadované částky.

September 7th, Harry Potter Wizards unites launches the Day of Dragons event.



The KS campaign through SEO is the first result on Google... and raises $13k that day alone. pic.twitter.com/ObuKD0mm0T