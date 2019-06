Po knihkupectvích a kinech chce Harry Potter dobýt i mobilní telefony

Už jsou to skoro tři roky, co svět zachvátila Pokémoní horečka. Originální mobilní hra Pokémon GO (viz náš článek) od firmy Niantic tehdy jako vůbec první pořádně využila výhody rozšířené (augmentované) reality a vyhnala hráče z tepla domovů pod širé nebe.



Nyní hrozí, že se podobná mánie objeví znovu. Stejní vydavatelé totiž připravili obdobnou hru, která však namísto japonských příšerek disponuje licencí na Harryho Pottera. Od vydání jeho posledního dílu sice již nějaký ten pátek uplynul, ovšem síla značky stále přetrvává. Navzdory našim obavám je hra rovnou k dispozici i v Čechách,takže vám nic nebrání naskočit si vše vyzkoušet na vlastí kůži. Stáhnout si ji můžete zdarma, autoři pak plánují vydělávat na mikrotransakcích.

Harry Potter: Wizards Unite je v podstatě totožnou hrou jako Pokémon GO, jen místo házení Pokéballů tu lovíte monstra čmáráním kouzelnických gest po displeji telefonů. Je dost pravděpodobné, že hra nezpůsobí stejně šílenství, jako Pokémon GO, i tak nejspíše svým autorům vydělá spoustu peněz. Nezbývá než doufat, že se autoři i sami hráči poučí z mnoha problémů, které původní hru v jejích počátcích sužovaly.

Nejen, že tehdy herní servery nezvládly obrovský nápor milionů hráčů a tak se ke hře ani nešlo připojit, ale neopatrní hráči s touhou chytit dalšího Pokémona vbíhali do vozovek, neváhali překračovat hranice soukromých pozemků či dokonce hráli za volantem auta.