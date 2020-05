Reakce na demo byly skvělé, nakonec si však hru nekoupilo ani 1 % hráčů

Not Yet je rumunsko-maďarské nezávislé studio, postavené kolem třech sourozenců Molnarových. Jejich prvotina WarriOrb na nezávislé scéně vzbudila poměrně slušný ohlas a vypadalo to, že by se z jejich volnačasového koníčka mohlo stát celkem slušné živobytí. Krátkou demoverzi této osobité skákačky si totiž na Steamu stáhlo přes 80 000 lidí, 90 % ohlasů pak bylo pozitivních. Šestnáct tisíc lidí si hru navíc přidalo do tzv. wishlistu, aby měli přehled o tom, kdy vyjde. Mladí vývojáři nepodcenili ani sílu lokalizace a kromě obligátní angličtiny ji přeložili do čínštiny, španělštiny a francouzštiny.

Udělat skvělou hru už k úspěchu nestačí.

Ani to však nestačilo. Když WarriOrb po čtyřletém vývoji vyšel na Steamu, koupilo si jej během prvních tří dnů pouhých 357 lidí. To je z finančního hlediska pro malé studio katastrofa.

Vývojáři si samozřejmě byli vědomi toho, že ne každý, kdo o hru projeví zájem, si ji hned koupí. Na základě vypracovaných studií však doufali, že konverze potenciálních zákazníků na ty skutečně platící bude alespoň 20 %, nejčernější scénář počítal s pouhými 10 %. Jenže i to se nakonec ukázalo jako nemístný optimismus, skutečné číslo totiž bylo pouhé jedno procento.

Kde se stala chyba? To je těžké určit, zástupce studia na portálu reddit ale uvedl několik faktorů, které podle něj hrály významnou roli.

Tou hlavní chybou bylo podle něj špatné nacenění hry. Sedmnáct eur (cca 460 korun) není sice na Steam až tolik, obzvláště když ji po vydání doplnili sedmnáctiprocentní slevou. V nabitém žánru plošinovek je to však zřejmě moc. Problém ale je zřejmě i v samotné funkcionalitě wishlistu. Díky němu sice uživatelé mohou vybranou hru sledovat a být informováni o novinkách, případně když se hra objeví v nějaké cenové akci, každý však tuto funkci používá jinak. Nemělo by se jí proto přisuzovat na důležitosti, díky demoverzi zdarma o hru totiž projevili zájem i lidé, kteří za hry prakticky neutrácí a novou si koupí maximálně až bude k dispozici za pár drobných.

Ať už byl ten důvod jakýkoliv, pro Not Yet jde o jasné selhání. WarriOrb v době vydání pohořel, nedostal se ani do žebříčku aktuálních trendů a propásl tak příležitost oslovit mainstreamovou herní obec.

Naštěstí budou mít talentovaní vývojáři příležitost se ze svých chyb poučit, kromě plánovaného portu pro Nintendo Switch už chystají práce na další hře. Jen se jejich tým bude muset trochu uskromnit.